Cheias: África do Sul declara estado de catástrofe nacional

As tempestades ameaçam sete das nove províncias do país, principalmente na costa leste, que está aberta ao Oceano Índico e que faz fronteira, a norte, com Moçambique, que também tem enfrentado este problema.

"O governo declarou o estado de catástrofe nacional para permitir uma resposta sustentada e coordenada ao impacto das inundações", anunciou a presidência sul-africana numa declaração citada pela agência France-Presse (AFP).

Os centros de gestão de catástrofes registaram sete mortes até ao momento. Pelo menos cinco pessoas morreram em KwaZulu-Natal, confirmou a porta-voz do centro de gestão de catástrofes, Nonala Ndlovu.

Outras duas pessoas foram dadas como mortas na província nordeste de Mpumalanga, informaram as autoridades locais.

Várias pessoas estão desaparecidas depois de terem tentado atravessar um rio.

Em Moçambique, as inundações já afetaram mais de 40 mil pessoas e provocaram a morte de pelo menos sete Foto: Romeu da Silva/DW

Chuvas deverão continuar

"Os agricultores sofreram perdas de colheitas e de gado", disse a presidência num comunicado, referindo ainda que o mau tempo exigirá o fornecimento de "abrigo temporário, alimentos e cobertores a pessoas que perderam as suas casas, bem como a reabilitação dispendiosa e em grande escala das infraestruturas" que foram afetadas.

O Centro Meteorológico Nacional prevê chuvas "persistentes e pesadas", com o risco de inundações devido a "solos encharcados e rios saturados".

A África do Sul sofreu as piores inundações da sua história no ano passado, que afetaram principalmente Durban, a terceira maior cidade do país, onde as fortes chuvas provocaram grandes deslizamentos de terra e lama que varreram pessoas, pontes, estradas e até edifícios inteiros.

Mais de 400 pessoas morreram e mais de 85.000 foram afetadas por estas tempestades em 2022.