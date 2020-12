África do Sul: Corrupção pode forçar saída do secretário-geral do ANC

Ace Magashule, secretário-geral do partido no poder na África do Sul, o Congresso Nacional Africano (ANC) pode ser forçado a demitir-se após a comissão de integridade do partido ter recomendado a sua suspensão por ter sido acusado de corrupção.

A justiça sul-africana atribuiu a Ace Magashule 21 acusações de fraude e corrupção, no início deste mês. É acusado de envolvimento na pilhagem de quase 13,8 milhões de dólares (cerca de 11,3 milhões de euros) de projetos de desenvolvimento do Governo, quando exerceu as funções de primeiro-ministro da província de Free State da África do Sul, de 2009 a 2018.

"Beneficou-se de em contrato"

De acordo com as acusações, Magashule beneficiou de um contrato que foi adjudicado aos seus associados mais próximos para auditar a quantidade de casas na província que tinham telhados de amianto.

Os seus associados receberam aproximadamente 15 milhões de dólares (12,3 milhões de euros) pelo contrato, mas apenas gastaram 1,2 milhões de dólares (perto de um milhão de euros) pelo projeto, de acordo com as acusações.

Magashule deverá comparecer em tribunal no próximo ano para responder às acusações.

Rival político

Considerado um rival político do presidente do ANC e chefe de Estado sul-africano, Cyril Ramaphosa, Ace Magashule disse à comissão, durante uma reunião no passado fim de semana, que se demitirá se a mais alta comissão decisória do partido lhe der instruções para o fazer.

Cyril Ramaphosa, Presidente da África do Sul

A recomendação da sua demissão pode ter implicações de grande alcance para outros líderes do ANC que tenham sido acusados de corrupção.

O partido tem sido criticado por não aplicar a sua política de demissão de líderes enquanto estes enfrentam acusações criminais, incluindo de corrupção.

O analista político Ralph Mathekga, da Universidade do Cabo Ocidental, disse que a recomendação para Magashule se demitir poria à prova a vontade política do partido de se livrar da corrupção.

O próprio topo do ANC terá de insistir na demissão de Magashule, disse Mathekga.

"Se Magashule se demitir, há vários líderes que também terão de se demitir porque também enfrentam acusações e outros foram implicados na comissão estatal de captura", referiu, acrescentando: "Isto tem um potencial até para atingir os próprios aliados de Ramaphosa".