África do Sul: Condenado contrabandista transfronteiriço

Em comunicado, a autoridade policial sul-africana referiu que Vusi Amos Zulu Malwane, de 44 anos, "liderava uma rede de contrabando de veículos transfronteiriça que aterrorizava as comunidades no norte do KwaZulu-Natal", tendo sido condenado pelo tribunal regional de Ingwavuma, norte da província sul-africana de KwaZulu-Natal, que faz fronteira com o país vizinho lusófono.

"Malwane, de 44 anos, foi condenado a 55 anos de prisão coletiva por sequestro, roubo com circunstâncias agravadas, posse de armas de fogo e munições sem licença ", adiantou a Polícia da África do Sul (SAPS).

A polícia sul-africana indicou que o tribunal regional de Ingwavuma "também condenou Malwane a quatro anos de prisão por escapar da custódia legal".

Segundo a polícia, Vusi Malwane foi detido no passado mês de maio, após nove anos em fuga das autoridades do seu país.

"Por mais de uma década, Malwane liderou um grupo que estava por detrás de uma série de incidentes de sequestro de veículos motorizados em Emanguzi e arredores", explicou a polícia da África do Sul, sublinhando que "ele depois contrabandeava os veículos para o vizinho Moçambique através de várias fronteiras na província".

Emanguzi dista cerca de 20 quilómetros do principal posto de Kosi Bay, nordeste do país, na fronteira com a Ponta do Ouro, em Moçambique.

"Após as nossas intervenções e operações na área, 37 veículos já foram recuperados e 27 armas de fogo recuperadas com 321 cartuchos de munição apreendidos", anunciou o comissário nacional da Polícia da África do Sul, Fannie Masemola, citado no comunicado.

Criminalidade transfronteiriça

Os governos dos dois países têm-se reunido regularmente desde fevereiro na tentativa de acabar com os crimes transfronteiriços e a insegurança naquela região.

A região norte da província sul-africana de KwaZulu-Natal, na fronteira com Moçambique, tem sido assolada por ações de insegurança atribuídas a redes de crime organizado, que alegadamente se refugiam no país vizinho, segundo a polícia sul-africana.

A área é descrita como o "paraíso dos 'gangsteres'", em que se destaca o tráfico de veículos roubados na África do Sul para Moçambique, tráfico de droga -- cocaína, heroína, metanfetamina -- e o contrabando de cigarros falsificados e outras mercadorias através da fronteira entre os dois países.

Por seu lado, alguns transportadores moçambicanos, a fazer a ligação entre Maputo e a cidade portuária de Durban, sudeste do país, na província sul-africana de KwaZulu-Natal, queixam-se de ataques e assaltos num troço sul-africano através da fronteira da Ponta do Ouro, junto ao extremo norte do distrito sul-africano de Umkhanyakude.