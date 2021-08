África do Sul confirma extradição de Manuel Chang para Moçambique

Justamente no dia em que arranca em Moçambique o julgamento do caso das dívidas ocultas (23.08), o Ministério da Justiça e Serviços Correcionais da África do Sul confirmou a extradição do ex-ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, para o seu país.

A 29 de dezembro de 2018, Chang foi detido no aeroporto internacional de Joanesburgo, na África do Sul, em trânsito para o Dubai. A detenção aconteceu no âmbito de um mandato de captura da justiça dos Estados Unidos da América (EUA), que acusa o ex-ministro de envolvimento em casos de crimes financeiros, relacionados às dívidas ocultas moçambicanas, avaliadas em cerca de dois mim milhões de euros.

O comunicado sul-africano desta segunda-feira (23.08) lembra que "a 8 de abril de 2019 o Tribunal decidiu que o acusado era extraditável tanto para Moçambique como para os EUA".

E a 21 de maio do mesmo ano, o então ministro da Justiça e Serviços Correcionais da África do Sul, Michael Masutha, no âmbito das suas competências, "decidiu nos termos da sessão 11(a) do ato de extradição que Manuel Chang deveria ser extraditado para Moçambique. A interpol facilitaria o processo".

(Em atualização)