África do Sul: É possível usar habilidades de caça ancestral para salvar vida selvagem?

Uma escola da Academia Tracker, do Colégio de Turismo da África do Sul, prova que sim! Estão a treinar jovens em habilidades ancestrais de rastreamento e com este conhecimento podem preservar a vida selvagem e arranjar emprego nos parques nacionais, em vez de se tornarem caçadores furtivos.