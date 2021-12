MEDIATECA

África corre para criar a sua própria vacina contra a Covid-19

Na luta contra a escassez de vacinas, África sonha com um imunizante criado no próprio continente. Uma das esperanças vem de uma empresa da Cidade do Cabo, que trabalha com a tecnologia mRNA. Sem acesso à fórmula da Moderna, porém, tudo é muito mais lento.