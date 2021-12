د انسان وژونکو ربوټونو د کارونې د منع پریکړه ځنډیدلې

د یکشنبې په ورځ (دسمبر میاشتې ۱۹نېټه) د ۱۲۵ هیوادونو استازي په ژنیف کې سره را ټول شوي ول، څو د خودکاره وسلو سیستمونو د کارونې په اړه، چې کولی په مستقیم ډول خپل هدف په نښه او پرې ډزې وکړي خپل نظرونه تبادله کړي.

د آلمان خبري آژانس د رپوټ پر بنسټ ګډون کوونکي هیوادونه د دغو وسلو د استعمال د ردولو او غندنې په اړه موافقې ته ونه رسیدل.

ګډون کوونکي چې د ځانګړو وسلو کنوانسیون لاسلیک کوونکي دي په نهایت کې یي په ۲۰۱۹م کال کې د مطرح شوو اصولو په رسمیت پيژندلو موافقه وکړه چې پر بنسټ یي د نړیوالو حقونو مراعاتول د وسلو پر ټولو سیستمونو لومړيتوب لري. همدارنګه انسانان باید په هر ډول شرایطو کې د خپلو اقداماتو مسؤلیت پر غاړه واخلي.

دا په داسې حال کې ده چې د وسلو خودکاره سیستمونه چې د «قاتل رپوټونو» په نامه یادیږي کولی شي چې په مصنوعي څیرکتیا سره خپل هدف انتخاب او پرې برید وکړي.

د ژنیف غونډې په نهایي بیانیه کې یو وار بیا د څیرکه جنګي وسلو د تولید او کارونې په هکله بحث د کارپوهانو کمېسیون ته واستول شو چې ټاکل شوې ده راتلونکی کال به په دې اړه څېړنې او ارزونه وشي. د ژنیف په غونډه کې ګډون کوونکو د خودکاره او ځیرکه وسلو پر کارونې د محدودیت د عملي کولو له پاره د یوه با صلاحیته بنسټ پر رامنځته کولو ټینګار وکړ.

د Stop Killer Robots کمپاین چې د شاوخوا ۱۸۰ غیر دولتي بنسټونو استازي په کې شامل دي د ژنیف د ناستې پایلې یې په بشپړ ډول ناکافي ارزولي دي او د یوه پریکړنده تصمیم د نشتوالي له امله یې نارضایتي ښودلې ده.

اعتراض کوونکي په دې باور دي چې د ژنیف کنفرانس په بنبست کې دی او د «قاتل ربوټونو» په هکله بحث باید په یو بل ځای کې دوام پيدا کړي.

دوی په دې باور دي چې یوه له حل لارو څخه کیدای شي دا وي چې د انسان وژونکو ربوټونو له ممانعت سره توافق لرونکي هیوادونه پر نورو هیوادونو فشار واچوي او دا ډول هڅې مخکې تر دې د ضد پرسونل ماینونو مخالف غورځنګ په برخه کې تر ډېره بریالۍ وې.

د ځانګړو دودیزو وسلو کنوانسیون The Convention on Certain Conventional Weapons تر اوسه پورې پر لیزري وسلو او ماینونو محدودیت عملي کړی دی.

د لوی قدرتونو د ملګرتیا نشتوالی

ډېر هیوادونه پر مصنوعي ځیرکتیا متکي وسلو پر تولید او استفادې د محدودیت او مشخصو قوانینو وضع کولو پلوي دي، خو د جنګي وسلو او تجهیزاتو ستر تولیدوونکي لکه امریکا او روسیه له دې کار سره مخالفت کوي.

په دې برخه کې یوه ستونزه د مصنوعي څیرکتیا څخه متفاوته استفاده ده چې کیدای شي د نظامي او یا غیر نظامي صنایعو په برخه کې ترې کار واخیستل شي او په ځینو مواردو کې د دغو دوو حوزو ترمنځ توپير کول ساده کار نه دی.

په اوس وخت کې داسې جنګي وسایل شته چې د بیلګې په توګه بې پيلوټه الوتکې چې په نیمه خودمختاره ډول فعالیت کوي. خو سره له دې ډېر کارپوهان په دې باور دي چې جګړو په واقعي ډګرونو کې، لکه د پخوا په شان انسان نهایي پریکړه کوونکي دي.

