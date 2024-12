نايجيريا: د ښوونځي د مېلې په ګڼه ګوڼه کې ۳۵ ماشومان مړه شوي

چارواکي وايي چې د نايجيريا د جنوب لوېديځ په يوه ښوونځي کې د جوړي شوي مېلې پر مهال ۳۵ ماشومانو ژوند له لاسه ورکړی دی.

د نايجيريا ولسمشر بولا تينوبو، د پنجشنبې په ورځ «پر دې دردونکې پېښه ژور خفګان» څرګند کړ او د قربانيانو کورنيو ته یې تسليت ووايه.

ګڼه ګوڼه څنګه جوړه شوه؟

د نايجيريا ستر اقتصادي ښار لاګوس ته څيرمه د اويو ايالت په باسورون کې د چهار شنبې په ورځ په يوه اسلامي ليسه کې ګڼه ګوڼه رامنځته شوه.

د سيمې د پوليسو د يوه وياند اوسيفيسو اديواله، په حواله په دې ترڅ کې لږ تر لږه ۶ ماشومان ټپيان شوي هم دي.

د دغه ايالت والي سایي ماکندې، دا «يوه توره ورځ» بللې ده.

د نايجيريا په دغه ښوونځي کې په زرونو کسان د کورنيو له پاره په تنظيم شوي يوه محفل کې د ګډون په موخه راټول شوي ول.

پوليس په دې آند دي چې ټېل ماټېل هغه وخت رامځته شو چې د ميلې تنظيم کوونکو د خوړو او تحفو په ويش پېل وکړ.

يو شمير کسان نيول شوي چې د ښوونځي مدير هم پکې شامل دی. د رسنيو د رپوټونو په حواله د نايجيريا د « Ooni of Ife» دودیزې روحاني امپراطورۍ پخوانۍ ملکه نامي سيليکونولا، هم د تحقيقاتو په ترڅ کې نيول شوې ده.

دغه محفل د « Women in Need of Guidance and Support» يا د »اړمنو ښځو د لارښود او مرستې» د غير دولتي موسسې له خوا تنظيم شوی وو چې مشري یې سيليکونولا، کوي.

نايجيريا په دې وروستیو کې د ګڼې ګوڼې د خونړيو پېښو شاهده دوه

په مارچ مياشت کې هم دوه شاګردان هغه وخت مړه او لږ تر لږه ۲۳ تنه نور ټپيان شوي وو کله چې په وړيا توګه د وريجو د ترلاسه کولو له پاره ډېر خلک راټول شوي ول.

په همدغه مياشت کې لږ تر لږه ۴ کسان په يوه بل ځای کې هغه وخت تر پښو لاندې شول چې د خوراکي توکو د رانيولو له پاره نغدي مرستې ويشل کیدلې.