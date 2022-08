Zwickau: Szkoły i przedszkola bez ciepłej wody

Władze miasta Zwickau w Saksonii zamierzają wyłączyć ciepłą wodę w szkołach i przedszkolach. –Wszyscy jesteśmy zobowiązani do stawienia czoła tej trudnej sytuacji, by w ten sposób poradzić sobie z kryzysem energetycznym i gazowym – oświadczyła we wtorek burmistrz Silvia Queck-Haenel. Wymieniała przy tym zarówno administrację publiczną, jak i firmy oraz osoby prywatne. Chodzi m.in. o zakręcenie kurka z ciepłą wodą w budynkach administracji miejskiej i podległych instytucji. Dotyczy to także szkół i przedszkoli, ale również muzeów. –Woda zostanie wyłączona tam, gdzie jest to możliwe i dopuszczalne – zapowiedział rzecznik miasta.

Chodzi zwłaszcza o umywalki do mycia rąk oraz sanitariaty. Według rzecznika, miasto chce realizować ten plan w krótkim czasie i krok po kroku. Jednak uczniowie odczują skutki dopiero za kilka tygodni, gdyż początek roku szkolnego w Saksonii przypada na 29 sierpnia.

W biurach i poczekalniach budynków administracji miejskiej wyposażonych w klimatyzację planowane jest ograniczenie obniżania temperatury maksymalnie do 26 stopni. Jedynymi odstępstwami są centrum kontroli straży pożarnej oraz centrum obsługi interesantów w ratuszu.

W ciągu dnia oświetlenie na korytarzach i klatkach schodowych ma być wyłączone lub zredukowane. Władze miejskie zastanawiają się również nad ograniczeniem oświetlenia budynków użyteczności publicznej.

(DPA/jar)

