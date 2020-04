Znane są laureatki Nagrody Literackiej im. Samuela Bogumiła Lindego

Ufundowana wspólnie przez Toruń i Getyngę polsko-niemiecka nagroda literacka trafi w tym roku do Doroty Masłowskiej z Polski i Dei Loher z Niemiec.

Jedyna polsko-niemiecka nagroda literacka, dotowana każdorazowo 5 tys. euro, jest wręczana naprzemiennie w każdym z miast partnerskich. W tym roku zostanie wręczona 18 października w Getyndze, poinformowały w sobotę (25.04.2020) władze tego miasta.

Niemieckie wydanie „Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną”

Dorota Masłowska urodziła się w 1983 r. w Wejherowie. Studiowała psychologię i kulturoznawstwo. Jej debiutancka powieść „Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną” ukazała się w 2002 r. i została przetłumaczona na kilkanaście języków. Masłowska została za nią uhonorowana Paszportem „Polityki”, w 2005 r. wyróżniona Niemiecką Młodzieżową Nagrodą Literacką. Za swoją kolejna powieść „Paw królowej” otrzymała Nagrodę Literacką Nike 2006. W 2018 r. ukazała się jej powieść „Inni ludzie”.

Dea Loher urodzona w 1964 r. w Traunstein (Górna Bawaria) należy do najważniejszych, niemieckojęzycznych dramaturgów współczesności – uzasadniło swoją decyzję jury. Loher studiowała germanistykę, filozofię i senopisarstwo, m.in. w klasie Heinera Müllera.

Dea Loher

Debiutowała sztuką Olgas Raum (Przestrzeń Olgi, 1990), jej powieść „Bugatti taucht auf” została nominowana do Niemieckiej Nagrody Literackiej. Jest laureatką m.in. Nagrody im. Else Laske-Schueler za dorobek dramaturgiczny (2005), Nagrodą im. Bertolta Brechta (2006) i Nagrodą im. Josepha Breitbacha. W Polsce jej twórczość teatralna jest znana głównie dzięki inscenizacjom Pawła Miśkiewicza w Teatrze Polskim we Wrocławiu i w Starym Teatrze w Krakowie.

Nagroda im. Samuela Bogumiła Lindego została przyznana w tym roku po raz 25. Nosi imię urodzonego w Toruniu slawisty i językoznawcy Samuela Bogumiła Lindego (1771-1847), twórcy pierwszego, 6-tomowego Słownika Języka Polskiego.

W gronie jej laureatów znaleźli się między innymi Günter Grass, Siegfried Lenz, Ryszard Kapuścinski, Christa Wolf i Marcel Reich-Ranicki. W ubiegłym roku otrzymali ją Szczepan Twardoch i Christoph Hein.

