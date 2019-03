Znajomość języków. Wyrok TSUE ws. pracy w instytucjach UE

Unia Europejska posiada 24 języki urzędowe, do których należy także język polski. Oznacza to, że do instytucji unijnych można zwracać się we wszystkich tych językach. Również dokumenty prawne i urzędowe muszą być tłumaczone i dostępne w tych językach. We wtorek (26.03.19) Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu sprecyzował, jakie wymagania językowe unijne instytucje stawiać mogą osobom ubiegającym się tam o pracę.

Najbardziej rozpowszechnione w unijnych instytucjach języki to angielski, francuski i niemiecki. Jednak ograniczanie wymagań do znajomości jedynie tych języków jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Nierówne traktowanie ze względu na znajomość języków jest zasadniczo niedoposzczalne - orzekli sędziowie w Luksemburgu.

Wyjątki możliwe są tylko tam, gdzie istnieją powody uzasadnione służbowo i wymagania powiązane są z jasnymi kryteriami. Już w 2012 roku TSUE podważył praktykę publikowania ogłoszeń o konkursach na unijne stanowiska tylko w trzech językach. Sędziowe orzekli wtedy, że teksty takich ogłoszeń muszą być tłumaczone na wszystkie 24 języki.

W najnowszym orzeczeniu TSUE przyznał rację Hiszpanowi, który starał się o stanowisko kierowcy w Parlamencie Europejskim. Jego podanie zostało odrzucone ze względu na brak znajomości angielskiego, francuskiego i niemieckiego.

(AFP/du)