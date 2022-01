Zmarła ocalała z Holokaustu Trude Simonsohn

O śmierci stuletniej Trude Simonsohn poinformowała gmina żydowska we Frankfurcie nad Menem. Jej przewodniczący Salomon Korn, podkreślił: „Brakuje nam słów i jesteśmy pełni żalu z powodu tej wielkiej straty”. Zaznaczył, że Simonsohn była niezwykłą, wybitną kobietą, która zawsze działała dla dobra innych.

Jako osoba, która przeżyła Holokaust, Simonsohn angażowała się na rzecz pojednania i pełnego szacunku współistnienia. Niestrudzenie opowiadała w szkołach o okrucieństwach, których doświadczyła w niemieckich obozach koncentracyjnych i obozach zagłady. Simonsohn mieszkała we Frankfurcie od 1955 roku, a w latach 1989-1992 była przewodniczącą tamtejszej gminy żydowskiej.

„Poprzez swoje niestrudzone zaangażowanie w opowiadanie młodym ludziom o tym, czego doświadczyła, angażowała się na rzecz bardziej pokojowego społeczeństwa” – powiedział Korn. „Trude również zawsze czyniła swoją życiową podróż pełną nadziei i odwagi i wierzyła w lepszy świat, który wyciągnął wnioski ze swojej przeszłości”.

Simonsohn urodziła się 25 marca 1921 roku w Ołomuńcunu na terenie dzisiejszych Czech. Wychowała się w liberalnym żydowskim domu. Po wkroczeniu niemieckiego Wehrmachtu jej ojciec został aresztowany we wrześniu 1939 roku, a następnie zamordowany w obozie koncentracyjnym w Dachau. Była zaangażowana w pracę z młodzieżą żydowską i pomagała jej w wyjeździe do Palestyny. W listopadzie 1942 roku wraz z matką została deportowana do getta Theresienstadt (w miejscowości Terezin), gdzie poznała swojego przyszłego męża, pedagoga społecznego i prawnika Bertholda Simonsohna.

W październiku 1944 roku małżeństwo zostało deportowane do Auschwitz, rozdzielone, a następnie wywiezione do różnych obozów koncentracyjnych. Trude Simonsohn została ostatecznie wyzwolona z obozu koncentracyjnego Merzdorf koło Groß-Rosen przez żołnierzy Armii Czerwonej w maju 1945 roku. Jej matka została zamordowana w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Jej mąż Berthold Simonsohn zmarł w 1978 roku we Frankfurcie nad Menem.

(KNA/gwo)

