Zmarł były szef niemieckiej dyplomacji Klaus Kinkel. "Polska należy do Europy"

Klaus Kinkel należał do najbardziej popularnych polityków lat 90-tych ubiegłego stulecia. Odszedł w poniedziałek, w wieku 82 lat. O jego śmierci poinformował we wtorek obecny przewodniczący liberałów (FDP) Christian Lindner. Szef FDP uhonorował Kinkla jako „uczciwego i skromnego człowieka z charakterem”, którego rady bardzo sobie cenił i któremu wiele zawdzięcza.

Urodzony w Szwabii Klaus Kinkel rozpoczął karierę zawodową po studiach prawniczych, zostając urzędnikiem w niemieckim ministerstwie spraw wewnętrznych. W 1979 r. jako pierwszy cywil objął kierownictwo Federalnej Służby Wywiadowczej (BND). Po zmianie rządów i objęciu władzy przez czarno-żółtą koalicję (CDU/CSU i FDP) w 1982 r. został sekretarzem stanu w ministerstwie sprawiedliwości, wówczas jeszcze z siedzibą w Bonn. W tej funkcji uczestniczył też po upadku berlińskiego muru w negocjacjach dotyczących traktatu zjednoczeniowego.

"Polska należy do Europy"

W 1991 roku Kinkel został ministrem sprawiedliwości. Wówczas wstąpił do Wolnej Partii Demokratycznej (FDP). Rok później, po odejściu szefa resortu dyplomacji Hansa-Dietricha Genschera i zażartej walce o to stanowisko prowadzonej z ówczesną minister budownictwa Irmgard Adam-Schwaetzer (także FDP), Kinkel objął funkcję szefa MSZ. W 1993 r. został wicekanclerzem w rządzie Helmuta Kohla (CDU) i przewodniczącym FDP. Po serii porażek liberałów w wyborach samorządowych i landowych zrezygnował w 1995 r. z ponownej kandydatury na szefa partii.

Jako szef MSZ Kinkel wspierał dążenia Polski do członkostwa w NATO i UE. - Polska należy do Europy tak jak Paryż czy Londyn - mówił w czerwcu 1995 roku w czasie wizyty w Warszawie.

Kanclerz Helmut Kohl i szef dyplomacji RFN Klaus Kinkel na konferencji w Londynie ws. przyjęcia Polski i państw Europy środkowo-wschodniej do UE (12.03.1998)

Ówcześni obserwatorzy uznawali Kinkla za „prototyp politycznego znawcy”, z suchym poczuciem humoru, ale też nieco „kanciastym” charakterem. On sam określał swój sposób bycia „łobuzerskim”.

Po zwycięstwie SPD i Zielonych w wyborach 1998 utracił funkcję ministra. Jeszcze do 2002 roku był posłem do Bundestagu. Później wrócił do prawniczego zawodu, pracował jako adwokat, objął też funkcję przewodniczącego Fundacji Telekom. Ostatnio Klaus Kinkel mieszkał w Sankt Augustin pod Bonn.