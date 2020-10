Zmalała populacja Niemiec – po raz pierwszy od dekady

W pierwszej połowie 2020 r. liczba mieszkańców Niemiec spadła po raz pierwszy od około dziesięciu lat. Pod koniec czerwca br. w Niemczech mieszkało 83,1 miliona ludzi - podał Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden. Populacja zmniejszyła się zatem o około 40 tys. osób - co odpowiada 0,05 procent całej populacji.

Ostatni raz na tym poziomie liczba ludności spadała w drugiej połowie 2010 roku. Statystycy przypisują obecny spadek głównie ograniczeniu imigracji w wyniku pandemii koronawirusa.

Najsilniejszy wzrost w 2015 roku

Liczba ludności w Niemczech rosła równomiernie od 2011 r., chociaż ostatnio wzrost ten coraz bardziej spowalniał. Najsilniejszy wzrost odnotowano w drugiej połowie 2015 r. ze względu na silną imigrację (plus 0,9 proc.). Od marca br. obserwuje się gwałtowny spadek imigracji w następstwie pandemii. Według wstępnych wyników, w pierwszej połowie 2020 roku do RFN przybyło nawet o połowę mniej osób niż w pierwszej połowie 2019 roku. W pierwszym półroczu br. było to tylko około 74 tys. osób.

Więcej zgonów niż narodzin

W tym samym czasie liczba zgonów przekroczyła liczbę urodzeń o 112 tys. Zmniejszona imigracja nie mogła zrekompensować deficytu urodzeń, który spowodował kurczenie się populacji. Szybki spadek obserwowano zwłaszcza wiosną. Podczas gdy populacja spadła o 59 tys. w okresie od marca do maja, władze odnotowały niewielki wzrost narodzin w czerwcu o około 4 tys. osób.

Oprócz ograniczonych możliwości podróżowania statystycy zwracają uwagę również na opóźnioną rejestrację migrantów. Prawdopodobnie ze względu na ograniczenia w ruchu władze meldunkowe rejestrowały przyjazdy i wyjazdy z opóźnieniem, a w niektórych przypadkach zmiany te były zgłaszane dopiero w późniejszych miesiącach sprawozdawczych.

Populacja zmniejszyła się w dziesięciu z 16 krajów związkowych. Wyjątkiem jest Meklemburgia-Pomorze Przednie - tutaj populacja wzrosła o 0,1 proc. w pierwszej połowie 2020 roku. Z drugiej strony Berlin stracił 0,2 proc. swojej populacji w porównaniu do pierwszej połowy 2019 roku i liczy obecnie ok. 3,7 mln mieszkańców.

(epd/ma)