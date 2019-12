Zjazd SPD zatwierdza nowych przewodniczących

Za Walterem-Borjansem głosowało 89,2 proc. delegatów, za Esken 75,9 proc. Oboje zostali wcześniej wskazani na przewodniczących przez wewnątrzpartyjne referendum. Funkcję tę sprawować będą razem.

W swoich przemówieniach przed głosowaniem Esken i Walter-Borjans wskazywali na potrzebę odnowy partii i powrotu do lewicowych wartości. Walter-Borjans opowiedział się za rozwojem inwestycji w ekologię, edukację i infrastrukturę, a przeciwko polityce zrównoważonego budżetu. Nawiązując do rządzącej Niemcami wielkiej koalicji podkreślił, że SPD musi być gotowa do kompromisów, ale nie mogą one zacierać lewicowego profilu partii.

Również Esken akcentowała swoje zastrzeżenia wobec wielkiej koalicji SPD i partii chadeckich. - Byłam i jestem sceptyczna co do przyszłości wielkiej koalicji - powiedziała. Dodała, że postulat negocjacji z koalicjantami na temat korekt polityki rządu "stanowi szansę na kontynuację koalicji, nie mniej i nie więcej".

Przedstawiciele partii koalicyjnych CDU i CSU odrzucają możliwość renegocjacji umowy koalicyjnej. Wybór Esken i Walter-Borjansa uważany jest za zagrożenie dla kontynuacji koalicji rządowej.

(AFD/du)