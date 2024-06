Zjazd AfD: kilkadziesiąt tys. protestuje, starcia z policją

W Essen w Nadrenii Północnej-Westfalii na zachodzie Niemiec rozpoczął się w sobotę (29.06) dwudniowy zjazd skrajnie prawicowej AfD. Uczestniczy w nim ok. 600 delegatów partii.

Protesty i starcia z policjią

Przed zjazdem w mieście zebrały się tysiące protestujących przeciw polityce AfD, władze spodziewają się ostatecznie do nawet 80 tys. osób. Łącznie zgłoszono w okolicach miejsca zjazdu AfD ok. 30 zgromadzeń. Rano odbyły się mniejsze protesty. W głównym, który po południu ruszył do Grugahalle, gdzie trwa impreza AfD, bierze udział ok. 50 tys. osób. Dane pochodzą od organizatora, czyli inicjatywy „Widersetzen”, policja do sobotniego popołudnia nie podała własnych danych. Wg inicjatywy ok. 7 tys. osób od rana brało udział m.in. w blokadach. Próbowano blokować drogę z hotelu, gdzie nocowali działacze AfD, do Grugahalle.

Prostest przeciw AFD w Essen Zdjęcie: Henning Kaiser/dpa/picture alliance

Jeszcze przed zjazdem policja rozmieściła w mieście ok. 1000 funkcjonariuszy, ma w pogotowiu więcej. Władze zapowiedziały, że zadbają o to, by impreza AfD przebiegła bez zakłoceń.

„W dzielnicy Ruettenscheld doszło do kilku destrukcyjnych, brutalnych działań. Demonstranci, niektórzy z nich w kapturach, zaatakowali siły bezpieczeństwa. Dokonano kilku zatrzymań” – podała policja Nadrenii-Północnej Westfalii rano. Tuż przez 14:00 doniosła o koleinych atakach i o tym, że użyła pałek i gazu pieprzowego.

Wysoki urzędnik landu ostrzegł z kolei, że wśród protestujących mogą znajdować się „potencjalnie agresywni, skrajnie lewicowi awanturnicy”. Ok. 1000 z nich to ekstremiści.

Dodatkowym obciążeniem dla służb jest Euro 2024. podczas którego w sobotę wieczorem Niemcy zmierzą się z Danią w Dortmundzie – niedaleko Essen.

Weidel uderza w rząd i kontrwywiad

„Jesteśmy tutaj i pozostaniemy” – powiedziała współprzewodnicząca AfD Alice Weidel, otwierając kongres. Odpowiedział jej aplauz sali. „Mamy prawo, jak wszystkie partie polityczne, do zwołania kongresu” – dodała.

Uderzyła po raz kolejny w rząd i wezwała do przyspieszonych wyborów jak we Francji po sukcesie skrajnej prawicy w eurowyborach: „Drogi rząd, znikaj wreszcie, zrób miejsce na nowe wybory!”.

Alice Weidel na zjeździe AfD w Essen Zdjęcie: Revierfoto/dpa/picture alliance

Zagroziła też, że jeśli AfD dojdzie do władzy zajmie się Federalnym Urzędem Ochrony Konstytucji, czyli kontrwywiadem, którzyostrzega przez wzrostem ekstremizmu w Niemczech, a młodzieżówkę i szereg działaczy dorosłej AfD uznał za ekstremistów. „Urząd Ochrony Konstytucji sam stał się wrogiem konstytucji i należy go w tej formie znieść”.

Eurowybory i sukces AfD mimo skandali

Na początku czerwca Alternatywa dla Niemiec uzyskała najlepszy wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego od czasu swojego powstania w 2013 roku, zdobywając 16 proc. głosów i zajmując drugie miejsce po chadecji. Wyprzedziła SPD kanclerza Olafa Scholza, którzy stoją na czele trójpartyjnej koalicji.

Prostest przeciw AFD w Essen Zdjęcie: Henning Kaiser/dpa/picture alliance

Podbudowana wzrostem obaw przed migrantami oraz słabymi wynikami gospodarczymi Niemiec, AfD w styczniowych sondażach osiągnała aż 22 procent. W kolejnych miesiącach poparcie to ciut osłabło po szeregu skandali, które dotyczyły m.in. głównego kandydata w wyborach do UE Maksymiliana Kraha i pracy na rzecz reżimów Rosji i Chin, w tym propagandy i szpiegostwa gospodarczego. Krah wywołał też skandal usprawiedliwianiem SS, po którym partia odcięła go od kampanii, a francuski Front Narodowy zadeklarował, że nie wejdzie z AfD w koalicję w europarlamencie.

Z kolei doniesiania o uczestnictwie działaczy AfD w ekstremistycznym zgromadzeniu omawiającym plany reemigracji cudzoziemców z Niemiec wywołało protesty w wielu miastach.

Björn Höcke skazany za użycie nazistowskiego sloganu To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kongres w Essen odbywa się przed wrześniowymi wyborami w trzech wschodnich landach b. NRD, gdzie AfD zajmuje pierwsze miejsca w sondażach.

(AFP,DPA/mar)