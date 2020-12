Polityk CDU: Schroeder powinien przeprosić Nawalnego

„W związku z przytłaczającymi dowodami Gerhard Schroeder powinien z powodów moralnych zająć jasne stanowisko i jak najostrzej potępić inspiratorów tej próby morderstwa na zlecenie” – powiedział Ziemiak niemieckiej gazecie „Bild”. Minimum tego, co Schroeder powinien teraz zrobić, to przeprosić za wcześniejsze bagatelizowanie sprawy. Zdaniem Ziemiaka jest to kwestia „patriotycznej przyzwoitości” Schroedera.

Były kanclerz Niemiec, bliski przyjaciel Władimira Putina, jest szefem rady nadzorczej rosyjskiego koncernu paliwowego Rosneft. Pełni też funkcję przewodniczącego rady dyrektorów spółki Nord Stream 2, której właścicielem jest rosyjski Gazprom.

Schroeder wątpi

Pod koniec września Schroeder oświadczył, że kwestia odpowiedzialności za próbę otrucia Nawalnegp bojowym środkiem paralityczno-drgawkowym z grupy nowiczoków jest niewyjaśniona. Krytyka pod adresem Rosji opiera się na spekulacjach, ponieważ nie ma w tej sprawie twardych faktów – twierdził były kanclerz.

Były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder

Nawalny poinformował we wtorek, że agent Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (FSB) przyznał się do zamachu na niego. Na kanale Youtube przebywający w Berlinie opozycjonista opublikował półgodzinny film pod tytułem „Zadzwoniłem do swojego mordercy. Przyznał się”. Film prezentuje rozmowę telefoniczną Nawalnego z rzekomym agentem FSB. Podczas rozmowy, która miała miejsce 14 grudnia, Nawalny udawał asystenta szefa rosyjskiej rady bezpieczeństwa.

W oddzielnie opublikowanym komentarzu „Bild” zaapelował w środę do niemieckiego rządu o zatrzymanie budowy gazociągu Nord Stream 2.

„Niemcy nie mogą finansować reżimu, który nakazuje truć swoich polityków opozycyjnych” – pisze Karina Moessbauer. „Wstrzymajcie budowę gazociągu. Dokończcie inwestycję dopiero wtedy, gdy na Kremlu przestanie rezydować morderca” – czytamy w największym niemieckim tabloidzie.

