Zieloni krytykują Merkel. Chodzi o jej słowa w Warszawie

Z Parlamentu Europejskiego słychać ostrą krytykę wypowiedzi kanclerz Niemiec Angeli Merkel na temat sporu o praworządność w Polsce. – Te wypowiedzi to katastrofalny sygnał dla wspólnoty europejskiej opartej na rządach prawa – powiedział niemiecki eurodeputowany i rzecznik niemieckich Zielonych w europarlamencie Sven Giegold.

Giegold odniósł się do wypowiedzi Merkel podczas jej wizyty w Warszawie 11 września. Kanclerz powiedziała, że spory z UE w sprawie praworządności można rozwiązywać poprzez rozmowy. „Polityka to coś więcej niż chodzenie do sądu” – stwierdziła.

„Dezaprobata dla pracy KE"

Zdaniem Giegolda akurat teraz, kiedy przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von Leyen w końcu podjęła kroki w celu wprowadzenia sankcji wobec Polski, Merkel zadaje jej cios w plecy – Europejskie rządy prawa muszą być egzekwowane, a nie politycznie negocjowane – powiedział Giegold.

GIegold: To, co mówi Merkel, ma znaczenie w Europie

Wypowiedź Merkel w Warszawie została zinterpretowana przez krytyków jako dezaprobata dla pracy Komisji Europejskiej, która w zeszłym tygodniu wystąpiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) o sankcje finansowe wobec Polski. Chodzi o ukaranie Polski za lekceważenie orzeczeń TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej oraz kluczowych elementów „ustawy kagańcowej”, a ponadto o wyrok orzekający, że system dyscyplinarny dla sędziów łamie prawo UE.

Spór o praworządność

Bruksela i Warszawa od dłuższego czasu toczą spór o zmiany w polskim sądownictwie. Krytycy oskarżają rząd PiS o podważanie niezależności sądownictwa. Szykuje się też kolejna odsłona sporu, bo Trybunał Konstytucyjny bada prymat polskiego prawa nad prawem UE.

Giegold odniósł się do tego sporu: – To, co mówi Merkel, ma dużą wagę w Europie – powiedział. Wyjaśnił, że jeżeli największe państwo członkowskie UE nie zadba o egzekwowanie prawa, kraje takie jak Polska nie zmienią swojego postępowania. Von der Leyen wahała się bardzo długo, ale teraz zasługuje na wsparcie w swojej walce z demontażem praworządności w UE.

Szefowa Komisji Europejskiej przyznała w wywiadzie dla „Sueddeutsche Zeitung”, że kary pieniężne są częścią zestawu narzędzi, jakie posiada UE. „Musimy pracować w sposób nie budzący wątpliwości pod względem prawnym, egzekwować prawo, ale pozostać rzeczowym i zawsze szukać dialogu” – powiedziała von der Leyen.

(DPA/dom)