Zieloni chcą wprowadzenia kaucji na komórki i tablety

Ponad 20 kilogramów elektrośmieci rocznie produkuje średnio każdy mieszkaniec Niemiec, a odpady te stanowią coraz większy problem dla samorządów – wynika z informacji tygodnika „Der Spiegel”. Szczególnie krótkie życie mają telefony komórkowe. Większość użytkowników raz na dwa lata wymienia telefon na nowszy model, a wielu nie dba o odpowiednią utylizację starych aparatów.

Według cytowanej przez „Spiegla” Bettiny Hoffmann z niemieckiej partii Zielonych w 2019 roku Niemcy „z hukiem zwalili” wyznaczony przez UE 65-procentowy cel zbiórki i odzysku elektrośmieci.

Dlatego frakcja Zielonych w niemieckim Bundestagu chce jeszcze w styczniu zgłosić wniosek, wzywający rząd do wprowadzenia w Niemczech obowiązkowej kaucji za telefony komórkowe i tablety w wysokości 25 euro, którą można będzie odzyskać po oddaniu starego aparatu do utylizacji – informuje „Der Spiegel”.

Kupić łatwo, wyrzucić trudniej

To jedna z 20 propozycji, które mają pomóc w zwiększeniu ilości utylizowanych elektrośmieci w Niemczech. Według tygodnika w Niemczech poziom zbiórki i odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego to rocznie 45 procent, podczas gdy w krajach, takich jak Chorwacja czy Estonia jest to około 80 procent. Poziom ten oznacza ilość zebranego rocznie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w porównaniu do średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu w trzech poprzednich latach.

„Pozbywanie się starego sprzętu musi być tak samo łatwe, jak kupowanie nowego!” – uważa posłanka Zielonych. Zdaniem Hofmann także mniejsze sklepy powinny mieć obowiązek przyjmowania zużytego sprzętu. Obecnie obowiązujące w Niemczech przepisy nakładają taki obowiązek tylko na sklepy o powierzchni handlowej większej niż 400 metrów kwadratowych. Zdaniem Zielonych także sklepy internetowe, które już od 2016 roku są zobowiązane do przyjmowania starego sprzętu, powinny „ofensywnie informować” o tym swoich klientów.

100 milionów komórek zalega w szufladach

Według danych organizacji Deutsche Umwelthilfe w Niemczech sprzedaje się co roku 24 miliony nowych smartfonów, do których konstrukcji wykorzystano 720 kilogramów złota, 7,3 tony srebra i 396 ton miedzi. „Specjalistyczne firmy mogą dziś odzyskać nawet 98 procent części składowych telefonu komórkowego” – twierdzi Hoffmann. Jednak brakuje im materiału, bo – według szacunków branżowej organizacji Bitkom – Niemcy składują w swoich szufladach 100 milionów starych komórek.

Spiegel.de/widz