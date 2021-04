Zielone światło dla Funduszu Odbudowy UE

Decyzja Federalnego Trybunału Konstytucyjnego usuwa ważną przeszkodę na drodze do uruchomienia w terminie Funduszu Odbudowy UE, którego wyczekują przede wszystkim kraje unijne najbardziej dotknięte pandemią koronawirusa. Sędziowie w Karlsruhe odrzucili w środę (21.04.2021) wniosek o środki tymczasowe w sprawie ratyfikacji przez Niemcy decyzji o zasobach własnych UE, która umożliwi Komisji Europejskiej pożyczenie na rynkach środków na sfinansowanie funduszu. Oznacza to, że prezydent Frank-Walter Steinmeier może podpisać przyjętą już przez parlament ustawę. Jednak – jak zaznaczono – właściwa skarga konstytucyjna przeciwko Funduszowi Odbudowy UE nie została jak na razie rozpatrzona.

Sędziowie w Karlsruhe uznali wprawdzie, że wniosek o środki tymczasowe „nie jest w sposób oczywisty nieuzasadniony”. Jednakże całościowa analiza nie pozwala na stwierdzenie, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo naruszenia konstytucji, uznali.

Wspólne długi UE

26 marca br. Trybunał wstrzymał ratyfikację niemieckiej ustawy w sprawie Funduszu Odbudowy UE, zwracając się do prezydenta RFN, by nie podpisywał jej do czasu rozpatrzenia wniosku o środki tymczasowe. Za skargą konstytucyjną stoi grupa profesorów wokół byłego szefa prawicowo-populistycznej i eurosceptycznej partii AfD Bernda Lucke. Ich zdaniem złamaniem konstytucji jest przede wszystkim planowany sposób finansowania Funduszu Odbudowy poprzez wspólne zaciąganie długów przez UE. Według tej grupy skargę poparło ponad 2200 obywateli Niemiec.

Unijny Fundusz Odbudowy gospodarczej po koronakryzysie przywódcy państw UE uzgodnili latem 2020 roku. Środki mają zostać rozdysponowane pomiędzy państwa członkowskie częściowo w formie dotacji, a częściowo w postaci tanich pożyczek. Polska ma być jednym z największych beneficjentów tych środków.

Komisja Europejska może rozpocząć pozyskiwanie pieniędzy na Fundusz Odbudowy dopiero po ratyfikowaniu koniecznych ustaw przez wszystkie państwa członkowskie Unii. Szefowa KE Ursula von der Leyen z zadowoleniem przyjęła decyzję niemieckiego Trybunału.

– UE trzyma kurs na ożywienie gospodarcze po tej bezprecedensowej pandemii – napisała von der Leyen na Twitterze. Dodała, że unijny fundusz, nazywany „Next Generation EU, utoruje drogę ku zielonej, cyfrowej i bardziej odpornej Unii Europejskiej”.

(DPA/widz)