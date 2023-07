Zielona stal. Zgoda UE na subwencje dla ThyssenKrupp

Niemiecki producent stali ThyssenKrupp Steel planuje wkrótce produkować bardziej przyjazną dla klimatu tzw. zieloną stal w Duisburgu. Dlatego zamierza zbudować instalację, która ma być zasilana tzw. zielonym wodorem wytwarzanym w sposób klimatycznie neutralny, co pozwoli znacznie zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych podczas produkcji stali.

Nowe instalacje na ten cel kosztują miliardy. Rząd federalny i kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia chcą wspomóc ten projekt kwotą około dwóch miliardów. Jak poinformowała w czwartek 20 lipca Bruksela, mają na to pozwolenie Komisji Europejskiej.

Według informacji, wsparcie finansowe jest podzielone na dwie części. Po pierwsze, budowa i montaż instalacji do produkcji zielonej stali będą wspierane dotacjami w wysokości do 550 milionów euro. Na początku do pracy instalacji będzie używany gaz ziemny, ale do 2037 roku ma być całkowicie zastąpiony zielonym wodorem, co uczyni instalacje bardziej przyjaznymi dla klimatu. Pozostałe subwencje w wysokości do 1,45 miliarda euro mają być przeznaczone na sfinansowanie mechanizmu, który przez pierwsze dziesięć lat funkcjonowania nowej instalacji ma pokrywać dodatkowe koszty. Konkretnie chodzi o koszty związane z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zielonego wodoru.

Znacząca redukcja CO2

Według Komisji Europejskiej, przez cały okres trwania projektu będzie można uniknąć emisji ponad 58 milionów ton CO2. ThyssenKrupp zobowiązał się aktywnie udostępniać zdobywaną w ramach projektu wiedzę dalej przemysłowi i naukowcom.

Cała instalacja, w skład której wchodzą również dwa tzw. piece do topienia, ma być uruchomiona pod koniec 2026 roku. Według wcześniejszych informacji, miałaby to być największa tego rodzaju instalacja w Niemczech. Jednak budowa jeszcze się nie rozpoczęła.

Wyzwanie dla przemysłu stalowego

Koncern ThyssenKrupp w Duisburgu zatrudnia około 13 000 osób. W Niemczech inne firmy produkujące stal również planują budowę podobnych instalacji. Firma Salzgitter AG otrzymała już w kwietniu decyzję o dofinansowaniu w wysokości 1 miliarda euro.

Najpóźniej do 2050 r. gospodarka UE ma być neutralna pod względem emisji CO2. Ewolucja ta dotyczy zwłaszcza przemysłu stalowego, który w Niemczech odpowiada za niemal 30 proc. emisji dwutlenku węgla. Dlatego producenci stoją przed najpoważniejszym wyzwaniem w swojej historii. Jest nim przejście od konwencjonalnej produkcji z udziałem koksu i węgla do tzw. zielonej stali produkowanej z użyciem zielonego wodoru uzyskiwanego dzięki odnawialnym źródłom energii.

(DPA/jar)

