ZEW: Oferty portali rezerwacyjnych nieprzejrzyste i nieuczciwe

Europejskie Centrum Badań nad Gospodarką (ZEW) z Mannheim przeprowadziło badania popularnych portali rezerwacyjnych booking.com, Expedia oraz wyszukiwarki tanich lotów KAYAK dla 250 miast w różnych krajach i w różnym czasie, między lipcem 2016 i styczniem 2017. ZEW porównał oferty ponad 18 tys. hoteli. Okazało się, że co czwarta oferta na stronie własnej hoteli jest tańsza niż na wymienionych portalach rezerwacyjnych. Tymczasem częstość rezerwacji hoteli na Expedii zależy od tego, jak wysoko pozycjonują się one na liście rankingowej portalu. Jeśli hotel oferuje tanie pokoje także na własnej stronie internetowej, automatycznie leci w dół na portalowym rankingu.

Nieprzejrzysta i wątpliwa oferta

Zdaniem Markusa Luthe, dyrektora Międzynarodowego Zrzeszenia Hoteli (IHA), portale optymalizują swoje rankingi, by osiągnąć maksymalne zyski. „Rankingi są nieprzejrzyste i co najmniej wątpliwe” – twierdzi Luthe. A użytkownik wbrew oczekiwaniom wcale nie dostaje najtańszych ofert. „Gość powinien być o tym poinformowany, jeśli miejsce hotelu na rankingu wyszukiwarki zależy od innych kryteriów, niż liczby gwiazdek, oceny gości, ceny pokoju czy odległości od wybranego celu” – domaga się szef IHA.

Własne oferty tańsze

Krytyki pod adresem portali rezerwacyjnych nie szczędzą również obrońcy praw konsumenta. „Ostatecznie zmusza się hotelarzy do tego, by wystawiali tańszą ofertę na portalach rezerwacyjnych” – twierdzi Felix Methmann, ekspert ds. turystyki w Niemieckiej Organizacji Konsumenckiej. „To nie prowadzi do uczciwej konkurencji i jest na niekorzyść klienta. Tylko w przypadku odpowiedniej konkurencji może on znaleźć tańsze oferty”– wyjaśnia Methmann.

Od pozycji na rankingu portali rezerwacyjnych zależy, czy hotele będą rezerwowane częściej od innych. Badacze z ZEW apelują, aby „portale rezerwacyjne lepiej informowały klientów, wg jakich kryteriów ustalają własną listę hoteli poleconych czy ranking dziesiątki najlepszych”.

Wzrost udziałów rynkowych

Największe portale Expedia i booking.com bronią się i przekonują, że częstotliwość rezerwacji w danym hotelu zależy wyłącznie od pozytywnych opinii klientów oraz cen. Takie hotele trafiają automatycznie na początek rankingu.

Jak wynika z danych IHA, w ubiegłym roku doszło do wzrostu udziałów rynkowych portali rezerwacyjnych. W 2016 r. co czwarty nocleg w hotelu rezerwowany był głównie przez booking.com oraz HRS Group i Expedię.

dpa/jar