Ze Stuttgartu do Kijowa. Ukraińska rodzina opowiada o powrocie

Ukrainka Maria Sewerenczuk i jej syn Artem mieszkali w dwupokojowym mieszkaniu w Stuttgarcie. Dziewięciolatek nauczył się pływać, bywał na meczach VfB Stuttgart i odwiedził Muzeum Mercedes-Benz. Jego 33-letnia matka przyznała w rozmowie z agencją DPA, że nigdy tego nie zapomni. Zadowolona pokazuje nagrania na swoim telefonie komórkowym, ale równocześnie nie kryje, że w domu, mimo wojny, wszystko jest bardziej swojskie.

Biurokracja w Niemczech zaskoczeniem

Przede wszystkim, jak mówi, z Niemiec trudno było utrzymać kontakt z mężem Artemem, który pozostał w Ukrainie. – W Niemczech nie jest tak, jak tutaj, że można znaleźć tanie taryfy internetowe i że wszędzie jest Internet – wspomina kobieta, która pracowała w administracji. Jej syn z kolei mówi, że podobało mu się to, że w przeciwieństwie do Kijowa nie było alarmów przeciwlotniczych i że uczniowie w czasie przerw mogli wychodzić na podwórko.

Maria przyznaje, że w Niemczech była zaskoczona biurokracją. – Dążymy do przystąpienia do Unii Europejskiej i zawsze wydawało mi się, że to tu sprawy urzędowe długo trwają”.

W domu odżywają trudne wspomnienia

W jej domu w Kijowie odżywają natomiast wspomnienia dotyczące początku wojny przed rokiem. – Obudziłam się, bo około piątej rano usłyszałam hałas myśliwców – mówi.

Przypomina sobie, że jej mąż Artem siedział wtedy przed telewizorem i powiedział: „Zaczęła się wojna”. Ale z powodu korków, które utworzyły się, bo wiele osób wyjeżdżało z Kijowa, postanowili najpierw pozostać.

– Później już prawie nie spaliśmy. Alarmy przeciwlotnicze było słychać cały czas, domy trzęsły się, gdy dochodziło do ostrzałów – opisuje. Wraz z wieloma innymi osobami spędzili dwie noce w wilgotnej i zimnej piwnicy. – Nie możesz jeść, nie możesz spać, nie możesz zrobić nic – mówi. Maria zdecydowała, że wraz z synem wyjedzie do zachodniej Ukrainy w okolice obwodu iwanofrankiwskiego.

Maria i jej syn wyjechali do Niemiec kilka dni po rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Pożegnanie z mężem i ojcem Artemem było dla obojga trudne.– Nie wiedzieliśmy, kiedy się znowu zobaczymy i czy w ogóle do tego dojdzie – opowiada. Dramatyczne sceny rozegrały się na dworcu kolejowym w Kijowie. Tłumy, ludzie z bagażami i zwierzętami domowymi, krzyczące dzieci, łzy przy pożegnaniu.

Do Stuttgartu przyjechali w marcu 2022 roku na zaproszenie ciotki. – W Niemczech mieliśmy po raz pierwszy poczucie, że napięcie odpuszcza – stwierdza.

W Stuttgarcie zostali na trzy miesiące. Potem nadeszła wiadomość, że jej mąż został przeniesiony do wschodniej Ukrainy. Maria i jej syn Artem wrócili do Kijowa, by jeszcze raz go zobaczyć. I zostali, pomimo codziennych alarmów przeciwlotniczych i ataków. Maria uważa to za swój wkład dla kraju, by być blisko męża. Straty po ukraińskiej stronie są straszne – mówi. – Ale on pozostanie w armii aż do zwycięstwa – podkreśla.

