Zełenski w Bundestagu: „Proszę, pomóżcie nam!”

– Ludzie w Ukrainie chcieli żyć wolni i niepodlegli wobec innego państwa – mówił ukraiński prezydent w czwartkowym (17.03.2022) dwudziestominutowym przesłaniu wideo do członków Bundestagu. Zwracając się do niemieckich polityków i kanclerza Niemiec Olafa Scholza podkreślał, że „chodzi o zburzenie muru i powstrzymanie wojny”.

„Kolejny mur w Europie”

– Niemcy znowu znalazły się w pewnym sensie za murem, nie berlińskim, ale w środku Europy, gdzie jest wolność. I mur ten jest mocniejszy z każdą bombą, która spada na naszą ziemię w Ukrainie – mówił Zelenski do niemieckich deputowanych. Zwracając się do kandlerza Niemiec, dodał: – Szanowny panie kanclerzu, niech pan zniszczy ten mur. Nadajcie Niemcom wiodącą rolę, tak jak na to zasłużyły.

Niemiecki rząd słucha wystąpienia Wołodymyra Zełenskiego w Bundestagu

Jak podkreślił Wołodymyr Zełenski, Ukraina wielokrotnie powtarzała, że bałtycki gazociąg Nord Stream 2 jest bronią i „przygotowaniem do wielkiej wojny”. Odpowiedź zaś brzmiała: „To gospodarka, gospodarka, gospodarka”. – A był to cement do budowy nowego muru.

Życzenie Ukrainy, by zostać członkiem NATO, również spotkało się z odpowiedzią, że taka decyzja jeszcze nie została podjęta. – I nawet teraz wahacie się w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej.

Jak dodał, „dla niektórych jest to polityka, ale w rzeczywistości jest to cegła do budowy nowego muru”. – A każda bomba, która spada na ukraińską ziemię, każda niepodjęta decyzja to nowa cegła do muru.

„Znowu próbuje się zniszczyć cały naród”

Ukraiński prezydent wezwał Niemcy do pomocy w zabezpieczeniu nieba nad Ukrainą, aby zapobiec rosyjskim atakom z powietrza. Powtórzył swoje wezwanie, by ustanowić strefę zakazu lotów, oraz o most powietrzny, by ewakuować ludność cywilną z miast, takich jak Mariupol, gdzie toczą się walki. Jednocześnie wyraził wdzięczność za wsparcie, wymieniając m.in. środowiska gospodarcze, które popierają sankcje wobec Rosji, oraz licznych wolontariuszy, którzy opiekują się uchodźcami.

Wystąpienie Wołodymyra Zełenskiego w Bundestagu transmitowano na dwóch monitorach

Wołodymyr Zełenski mówił, że w jego kraju „cywile i żołnierze są na oślep atakowani podczas rosyjskiej agresji. – Rosja bombarduje nasze miasta i niszczy wszystko, co znajduje się w Ukrainie. Są to domy, szpitale, szkoły, kościoły, wszystko. Rakietami, bombami, artylerią. W ciągu trzech tygodni zginęło wielu Ukraińców, tysiące. Okupanci zabili 108 dzieci, w środku Europy, u nas, w roku 2022 roku – mówił ukraiński prezydent, dodając: „Znowu w Europie próbuje się zniszczyć cały naród”.

Zełenski przypomniał o udziale prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera w ubiegłorocznych uroczystościach upamiętniających zamordowanych Żydów w Babim Jarze na Ukrainie. – Także tam teraz spadła rosyjska rakieta – powiedział, wskazując na historyczną odpowiedzialność Niemiec. – Zwracam się do was w imieniu wszystkich Ukraińców – apelował. – Pomóżcie nam powstrzymać tę wojnę.

Owacja na stojąco

Wołodymyra Zełenskiego, którego można było oglądać na dwóch dużych ekranach, posłowie wszystkich klubów poselskich w Bundestagu przyjęli owacją na stojąco i w ten sam sposób pożegnali.

Wiceprzewodnicząca Bundestagu Katrin Goering-Eckardt, wyrażając przerażenie rosyjską wojną w Ukrainie, zapewniła Kijów o solidarności ze strony Niemiec.

Bundestag przywitał Wołodymyra Zełenskiego owacją na stojąco

– Świat stoi po stronie Ukrainy. Niemcy także są po waszej stronie – powiedziała polityk Zielonych. – Wasz kraj wybrał demokrację, a to jest dokładnie to, czego obawia się Władimir Putin.

Katrin Goering-Eckardt dodała, że rosyjski prezydent próbuje odmówić Ukrainie prawa do istnienia. – Ale mu się to nie udało.

Sesja parlamentarna Bundestagu rozpoczęła się z niewielkim opóźnieniem. Pojawiły się problemy techniczne, ponieważ w Kijowie miał miejsce „atak w bezpośredniej odległości” – jak powiedziała Goering-Eckardt.

Niemcy: ponad 187 tys. uchodźców z Ukrainy

Liczba przybywających do Niemiec uchodźców z Ukrainy wciąż rośnie. Dotychczas zanotowano przybycie 187 428 uchodźców – poinformowało niemieckie MSW. Liczba ta jest ustalana przez policję federalną, która obecnie wzmocniła kontrole, także w pociągach.

Rzeczywista liczba może być jednak wyższa, ponieważ na granicy polsko-niemieckiej nie ma regularnych kontroli, a osoby z ukraińskimi paszportami mogą swobodnie przemieszczać się na terenie Unii Europejskiej przez 90 dni. Muszą się zarejestrować tylko wtedy, gdy ubiegają się o świadczenia państwowe. Według federalnej minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser uchodźcy z Ukrainy, którzy nie zostali zakwaterowani prywatnie u rodzin lub znajomych coraz częściej rejestrują się w ośrodkach wstępnego przyjmowania uchodźców.

