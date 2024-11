Były minister finansów: natychmiast nowe wybory w Niemczech

Przewodniczący liberalnej FDP i zdymisjonowany minister finansów Christian Lindner apeluje o jak najszybsze wybory do niemieckiego Bundestagu. – Właściwe dla naszego kraju byłoby natychmiastowe głosowanie nad wotum zaufania i nowe wybory – powiedział Lindner w czwartek (7.11.2024) w Berlinie. Obywatele muszą teraz „mieć możliwość podejmowania przez siebie ważnych decyzji dotyczących swojej przyszłości” – dodał.

Jak stwierdził, „szybkie nowe wybory po upadku rządu Scholza” są nie tylko „ważne dla demokracji”. – Nasz kraj nie może tracić czasu – podkreślił.

Rozłam w rządzie

Przez ostatnie trzy lata w Niemczech rządziła koalicja SPD, Zielonych i FDP. Jednak w środę wieczorem (6.11.2024) po eskalacji sporu w komisji koalicyjnej kanclerz Olaf Scholz (z SPD) zdymisjonował Lindnera ze stanowiska ministra finansów. W styczniu przyszłego roku Scholz chce postawić w Bundestagu pytanie o wotum zaufania (w Niemczech może to zrobić tylko kanclerz). Nowe wybory mają się odbyć do końca marca. Lindner określił ten plan jako „niezbyt odpowiedzialny” pod względem politycznym.

Były minister finansów Christian Lindner z FDP Zdjęcie: TOBIAS SCHWARZ/AFP

Lider FDP narzekał także na styl obecnej dyskusji politycznej. Usłyszał – jak powiedział – „wiele słów o sobie i swojej partii”. – Niektóre rzeczy mnie dotknęły, niektóre dają do myślenia, inne są po prostu błędne – zaznaczył. Postanowił jednak „nie brać udziału w tej formie debaty publicznej”. – Odpowiedzialność polityczna państwa obejmuje również styl w debacie publicznej, aby nie zaszkodzić demokracji – skomentował Christian Lindner. Prezentując swój punkt widzenia na postępowanie w komisji koalicyjnej, oskarżył kanclerza Scholza o „inscenizację zwolnienia”.

Lider FDP wypowiedział się również na temat swojej politycznej przyszłości. Powiedział, że FDP startuje w następnych wyborach parlamentarnych, „aby wziąć odpowiedzialność za kraj”. Jeśli jego partia tego zechce, będzie on nadal głównym kandydatem w wyborach do Bundestagu. – Nie po to, by poprowadzić FDP z powrotem do niemieckiego Bundestagu, ale by wznowić pracę jako minister finansów po następnych wyborach parlamentarnych – zaznaczył Lindner. I dodał, że „tylko przejściowo zamierza być politykiem opozycyjnym”.

Przetasowania w rządzie

Po zwolnieniu Lindnera z funkcji ministra finansów rząd opuścili także inni ministrowie z FDP. W czwartek, 7 listopada, prezydent Frank-Walter Steinmeier zdymisjonował oficjalnie oprócz Lindnera także ministra sprawiedliwości Marco Buschmanna oraz minister oświaty i badań naukowych Bettinę Stark-Watzinger. Nowym minister finansów został Jörg Kukies z SPD, były doradca kanclerza.

Odchodzący ministrowie FDP: Bettina Stark-Watzinger, Marco Buschmann, Christian Lindner. Po prawej sekretarz generalny FDP Bijan Djir-Sarai Zdjęcie: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Minister transportu Volker Wissing pozostaje na stanowisku jako jedyny członek gabinetu mianowany przez FDP, zrezygnował jednak z członkostwa w partii. Steinmeier mianował go także ministrem sprawiedliwości. Resortem oświaty i badań naukowych pokieruje teraz – jako swoim drugim ministerstwem – minister rolnictwa Cem Özdemir z partii Zielonych.

(AFP/dom)

