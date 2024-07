Zdrowie psychiczne w branży modowej. „Dużo problemów"

Niemiecka projektantka Marie Lueder stara się łączyć tematy zdrowia psychicznego i mody. Na berlińskim Tygodniu Mody poruszała temat depresji.

Uważa, że należy kłaść nacisk na rozmowy, świadomość problemów i rozwiązań. Tłumaczyła, że wiele osób wokół niej zmagało się problemami psychicznymi. Chciała poprzez modę wyrazić potrzebę nagłośnienia problemu.

Dla Marie ubiór jest również mentalną zbroją, chce by ludzie w jej stylizacjach czuli się pewniej. Jej projekt swetra przypominający zbroję ma symbolizować konfrontację z lękami współczesnego świata. Projektantka zauważa, że w branży modowej jest duża presja i szybki pęd życia. Dlatego skupienie się na sobie i zatrzymanie się jest szczególnie ważne.

Coraz więcej problemów ze zdrowiem psychicznym

Niemiecki ekspert w dziedzinie komunikacji, psychologii i PR Florian Müller stworzył inicjatywę „Zdrowie psychiczne w modzie”. Opracowuje on programy pierwszej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego. Aby umożliwić firmom rozpoznawanie kryzysów zdrowia psychicznego.

– W branży modowej absolutnie konieczne jest mówienie o zdrowiu psychicznym. Po 20 latach pracy w branży zaobserwowałem, że skala problemów ze zdrowiem psychicznym jest coraz większa – podkreśla w rozmowie z Deutsche Welle.

Müller chce pomagać praktycznie, dlatego prowadzi również wykłady i warsztaty w szkołach i na uczelniach. Działa na wielu płaszczyznach.

Heidi Klum na festiwalu filmowym w Cannes (2023) Zdjęcie: DGP/imageSPACE/ZUMAPRESS/picture alliance

Perfekcja i idealny wygląd

Codzienne podążanie za próbą wpasowania się w określone ramy może okazać się zgubne. Strach przed wykluczeniem z branży może wywołać wiele problemów zdrowotnych.

Heidi Klum, przewodnicząca jury niemieckiego programu German's Next Top Model kładzie nacisk na różnorodność. Zna temat perfekcji i idealnego wyglądu. Supermodelka pamięta lata 90., w których liczyły się idealne proporcje. Zaznacza, że chciałaby, aby teraz królowała różnorodność. By młode osoby nie miały obniżonego poczucia własnej wartości przez to, że nie są idealne. Klum chce, by w programie mogły występować osoby starsze, niskie, modelki transpłciowe i modelki plus size.

Już teraz program Top Model wygrywają ludzie, którzy mają ciekawą osobowość, a nie tylko perfekcyjne rozmiary.

Polska 12/15

Polscy projektanci również nie uciekają od trudnych tematów. Wykorzystują modę do zwrócenia uwagi na przerażające statystyki. NFZ szacuje, że w Polsce na depresję choruje ok. 1,2 mln osób.

Niedawno w Warszawie projektantka Joanna Przetakiewicz stworzyła pokaz mody 12/15. Pokazała w nim, że każdego dnia 15 osób w Polsce odbiera sobie życie, z czego 12 to mężczyźni. Psychologowie twierdzą, iż kobietom łatwiej mówić o problemach i się nimi dzielić. Mężczyźni wolą nie poruszać tematów dotyczących emocji, więc cały ciężar w nich rośnie. Nie wszyscy sięgają po pomoc, nawet w najgorszych momentach. Taki mocny pokaz mody nakłania ludzi do refleksji, by czujniej obserwowali swoje środowisko.

Depresja to choroba, która dotyka miliony ludzi Zdjęcie: Dominic Lipinski/empics/picture alliance

Uwaga na kampanie

Marzena Lesica, psycholog mieszkająca w Bonn w rozmowie z Deutsche Welle zwraca uwagę na to, że temat jest delikatny i trzeba być ostrożnym. – Temat depresji, samobójstw dotyka każdego z nas w sposób pośredni lub bezpośredni. Często nie zwracamy na to uwagi. Jeżeli temat zdrowia psychicznego jest podejmowany przez kampanie modowe w sposób nienaruszający niczyjej godności, a tym samym budującym świadomość społeczną, to ma to sens. Ale ważne jest, aby osoby tworzące te inicjatywy, były wiarygodne – zaznacza ekspertka.

Autentyczność i wiarygodność według ekspertów zdrowia psychicznego jest tutaj kluczowa – uważa Lesica.

Psycholożka dodaje, że najważniejsze jest to, aby nie wykorzystywać kwestii zdrowia psychicznego jedynie po to, by wypromować siebie lub daną markę. I aby te działania nie były jednorazowe.