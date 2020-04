Zdolny do działania Bundestag. Plan awaryjny Schäublego

Przewodniczący Bundestagu Wolfgang Schäuble (CDU) obawia się, że koronakryzys może zagrozić zdolności działania Bundestagu.” Nigdy dotąd nie mieliśmy czegoś takiego” – powiedział polityk CDU na łamach „Süddeutsche Zeitung”(SZ). „Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by nie doszło do obalenia demokracji parlamentarnej”. Dlatego też „wszystkie przemyślenia dot. działań naprawczych są teraz mile widziane” – oświadczył szef niemieckiego parlamentu. Uważa on, że: „Błędem byłoby nie brać tego pod uwagę”. Schäuble wystosował pismo do wszystkich liderów partii parlamentarnych, w celu omówienia możliwych rozwiązań. Jak podaje SZ w piśmie są wymienione wyraźnie dwie możliwości: wirtualne sesje Bundestagu oraz utworzenie małego awaryjnego parlamentu.

Jedna czwarta posłów nieobecna

Na ostatnim posiedzeniu Bundestagu z powodu koronakryzysu nieobecna już była jedna czwarta posłów. Jako środek natychmiastowy zostało obniżone kworum parlamentu z 50 do 25 procent posłów. Wcześniej potrzebna była ponad połowa posłów. Schäuble zaznaczył jednak, że dotarły do niego wątpliwości czy to rozwiązanie jest wystarczające, dlatego gdyby posłowie byli zainteresowani dyskusją o wirtualnych sesjach plenarnych, on chętnie na to przystanie.

W przypadku parlamentu awaryjnego można by zawrzeć w Ustawie Zasadniczej dotyczącej koronakryzysu podobne uregulowania jak ma to już miejsce w konstytucji nt. obronności. Jeśli parlament nie może zebrać się na czas przewiduje się utworzenie „Wspólnej Komisji” Bundestagu i Bundesratu. Zgodnie z artykułem 53a składa się ona z 48 członków. Dwie trzecie z nich to posłowie Bundestagu, a jedna trzecia to członkowie Bundesratu. Odpowiednia zmiana Ustawy Zasadniczej była już omawiana przed marcowym posiedzeniem Bundestagu, ale w kręgu szefów klubów poselskich przyjęta została ze sceptycyzmem.

Jasne zalecenie

Według SZ także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec w swojej nocie pisze, że w obliczu koronakryzysu „kluczowe jest” utrzymanie zdolności do działania wszystkich organów konstytucyjnych. Istnieje „niebezpieczeństwo, że jeśli sytuacja będzie nadal ulegać pogorszeniu, regularne posiedzenia Bundestagu nie będą mogły się odbywać”.

W takim przypadku „przyjęcie środków legislacyjnych w perspektywie krótkoterminowej nie byłoby już możliwe”. I tym bardziej „nie byłoby możliwe wprowadzenie dalszych zmian do Ustawy Zasadniczej”, gdyż dwie trzecie wszystkich posłów do Bundestagu musi wyrazić na nie zgodę.

Dlatego w nocie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych podane jest wyraźne zalecenie: Aby zapewnić organom konstytucyjnym możliwość działania, należy uchwalić zmianę Ustawy Zasadniczej, która umożliwi Bundestagowi i Bundesratowi pod pewnymi warunkami „prowadzenie posiedzeń i głosowań w trybie on-line”.

(DPA/jar)

