ZDF: polska armia oferuje szkolenie wojskowe i pieniądze

Bundeswehra starzeje się i ma trudności ze znalezieniem chętnych do służby wojskowej. Niemieckie media odnotowały inicjatywę polskiego MON, która ma zachęcić młodych ludzi do wstępowania do armii.

„Alternatywa dla pracy sezonowej” – informuje na swoim portalu drugi program niemieckiej telewizji publicznej ZDF, pisząc o „niecodziennej ofercie”. „Kto chce, ten może wziąć udział w wojskowym szkoleniu i dostać za to 1400 euro” – czytamy w korespondencji z Warszawy.

Alternatywa dla pracy sezonowej

„Poszukując nowych żołnierzy, polska armia rozszerzyła ofertę dobrowolnych wojskowych ćwiczeń na mężczyzn i kobiety w wieku od 18 do 35 lat” – tłumaczy stacja ZDF. Szkolenie można odbyć w jednym z 70 punktów na terenie kraju. Program obejmuje strzelanie, orientację w terenie, walkę wręcz, łączność i obsługę pojazdów wojskowych. Po odbyciu szkolenia możliwa jest kontynuacja zaangażowania w formie zawodowej służby wojskowej lub w szeregach wojsk obrony terytorialnej.

ZDF przypomina, że Polska należy do najważniejszych sojuszników Ukrainy i wzmacnia swoje siły zbrojne. Polska armia liczy obecnie 191 500 osób, z czego 134 500 to żołnierze zawodowi. Ministerstwo obrony narodowej planuje zwiększenie liczebności armii do 300000.

O programie „Wakacje z wojskiem” pisze też portal merkur.de.

