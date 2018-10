Gospodarka

Zatłoczone niebo nad Europą

Rozwój lotnictwa pasażerskiego w Europie jest tak szybki, że branża skarży się na to, że dotarła do granic swoich możliwości. I to na wszystkich frontach.

Odprawa pasażerów i bagażu kuleje, często dochodzi do ogromnych kolejek przy wjeździe lub wyjeździe, a przede wszystkim przy kontroli bezpieczeństwa. Tłok na niebie przerasta możliwości kontrolerów lotów. Także linie lotnicze nie nadążają z zaspakajaniem zarastającego popytu na usługi. Najgłośniej o kryzysie branży jest wtedy, gdy dochodzi do opóźnień czy odwołania lotów, jak w przypadku strajku linii Ryanair czy bankructwa przewoźnika Air Berlin. Niepokojące dane Międzynarodowa organizacja lotnicza IATA obliczyła, że w pierwszej połowie 2018 w ciągu tylko jednego dnia samoloty miały w Europie 47 000 minut opóźnienia. To dwa razy tyle co rok wcześniej. Portal internetowy EUClaim, który zajmuje się egzekwowaniem odszkodowań za opóźnienia dla pasażerów, podaje, że w pierwszej połowie 2017 r. odwołano 8800 lotów. W tym samym okresie rok później - 15 500 lotów. Według prawników w pierwszej połowie 2017 roku 2268 lotów opóźnionych było więcej niż 3 godziny. W 2018 takich lotów było 3778. Wrażenie niektórych pasażerów, że na europejskim niebie panuje chaos, znajduje potwierdzenie w tych danych. Brakuje personelu i sprzętu Odpowiedzialność za ten stan rzeczy ponoszą wszyscy gracze. Począwszy od linii lotniczych, które ze względu na ostrą konkurencję zmuszone są ciąć koszty, a jednocześnie rozbudowywać listę połączeń. W związku z tym coraz częściej zdarza się, że liniom lotniczym brakuje ... samolotów. Dziennik ekonomiczny "Handelsblatt" cytuje Olivera Wagnera, członka zarządu linii Eurowings, który skarży się na "brak maszyn, używanych samolotów i części zamiennych". Podobnie jest u kontrolerów lotów. Brak personelu prowadzi do opóźnień. Jeśli samolot nie skorzysta ze swojego tzw. slotu (okienka) i nie wystartuje o przewidzianej godzinie, prowadzi to do coraz większych opóźnień w kolejnych lotach tej samej maszyny. Europejska Służba Kontroli Lotów Eurocontrol ostrzega, że w przyszłości będzie coraz więcej opóźnień. Do 2040 roku ich skala wzrosnąć ma siedmiokrotnie. Tłok na lotnisku w Hamburgu "Niebo ma swoje granice" – Nasza branża musi pogodzić się z tym, że także niebo ma swoje granice – mówi Klaus-Dieter Scheurle, szef Niemieckiej Służby Kontroli Lotów (Deutsche Flugsicherung). Te granice można nawet policzyć. Są to granice narodowe państw członkowskich Unii Europejskiej. Od lat 90-tych istnieją próby ujednolicenia systemu kontroli lotów. Jak dotąd się to nie udało. Nadal w Europie istnieją 27 różne systemy kontroli lotów. Za mało personelu na ziemi i w powietrzu, za mało sprzętu latającego, zbyt podzielone niebo, brak europejskiej współpracy przy kontroli lotów z jednej strony i rosnący popyt na możliwie tanie loty z drugiej – istniejące już problemy w europejskim ruchu lotniczym będą się jeszcze pogłębiały.

