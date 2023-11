Zaskakujące załamanie niemieckiego eksportu we wrześniu

We wrześniu niemieckie wywozy załamały się zaskakująco mocno. Według Federalnego Urzędu Statystycznego eksport zmalał o 2,4 procent w porównaniu z poprzednim miesiącem do 126,5 miliarda euro. Ankietowani ekonomiści spodziewali się jedynie spadku gospodarczego o 1,1 procent.

– Tendencja spadkowa w handlu zagranicznym utrzymuje się niemal nieprzerwanie od początku roku – mówi Jens-Oliver Niklasch z Banku Krajowego Badenii-Wirtembergii (Landesbank Baden-Wuerttemberg, LBBW). Jest to jego zdaniem trochę niepokojący trend, zwłaszcza że w nadchodzącym roku spodziewane jest znaczne spowolnienie wzrostu u ważnego partnera handlowego, jakim są Stany Zjednoczone. – Nie wygląda więc na to, żeby handel zagraniczny stał się wkrótce tym motorem napędowym niemieckiej gospodarki, którego ona tak potrzebuje – wnioskuje ekonomista.

Thomas Gitzel z grupy VP Bank (z Vaduz w Liechtensteinie – przyp.) zwraca uwagę, że zamówienia napływały przez ostatnie dwa lata w coraz wolniejszym tempie i dopiero niedawno ich liczba się ustabilizowała. Nie powinno zatem dziwić, że wyniki eksportu są również słabe. – Jeśli niedawna stabilizacja napływu zamówień zostanie potwierdzona lub nawet pojawią się oznaki, że ich liczba ponownie wzrośnie, również eksport może w ciągu kilku miesięcy zareagować na to pozytywnie – wskazuje Gitzel.

Maleją także przywozy

Import zmalał we wrześniu o 1,7 procent do 110 miliardów euro. Ekonomiści spodziewali się wzrostu o 0,5 procent. Większość przywozów we wrześniu pochodziła z Chin. Po uwzględnieniu różnic kalendarzowych (na przykład różnych liczb dni roboczych w danym miesiącu – przyp.) i towarów sezonowych łączną wartość importu stamtąd oszacowano na 13 miliardów euro, co oznacza spadek o 0,9 procent porównaniu z poprzednim miesiącem.

Większość niemieckiego eksportu szła we wrześniu do USA. Wywieziono tam jednak o 4,0 procent mniej towarów niż w sierpniu. Tym samym eksport do Stanów Zjednoczonych zmalał do 12,8 miliarda euro. Eksport do Chin spadł o 7,3 procent do 7,7 miliarda euro, podczas gdy wywozy do Wielkiej Brytanii wzrosły o 2,3 procent do 6,3 miliarda euro.

Do państw członkowskich Unii Europejskiej wyeksportowano we wrześniu towary o wartości 69,8 miliarda euro, a zaimportowano stamtąd towary o wartości 58,7 miliarda euro.

Niemiecka gospodarka od lata się kurczy

Latem niemiecka gospodarka zaczęła się kurczyć. Po minimalnym wzroście na wiosnę produkt krajowy brutto (PKB) spadł w trzecim kwartale o 0,1 procent. Wiele firm zmaga się z osłabieniem gospodarki światowej. Gwałtowny wzrost stóp procentowych w większości krajów uprzemysłowionych sprawia, że finansowanie zakupu towarów „Made in Germany” jest znacznie droższe. Trwający kryzys na rynku nieruchomości w Chinach i wojna Rosji przeciw Ukrainie także mącą perspektywy. Kolejnym negatywnym czynnikiem jest ponownie rozgorzały konflikt na Bliskim Wschodzie.

