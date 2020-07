Zarzuty wobec Lufthansy. Opóźnia zwrot kosztów biletów

Szef Związku Niemieckich Organizacji Konsumenckich (vzbv) Klaus Mueller, oskarżył Lufthansę o celowe działanie w przypadku braku zwrotu kosztów podróży. Jak dotąd doszło tylko do pojedynczych refundacji. „Nawet Lufthansa, którą my, podatnicy, wspieramy kwotą dziewięciu miliardów euro, nie była dotychczas w stanie zwrócić swoim klientom pieniędzy za odwołane loty”- powiedział Mueller „Rheinische Post”. „Nie uważam tego za niekompetencję, ale wyraźną premedytację”. Jak dodał, „Lufthansa wyłączyła automatyczne systemy zwrotu kosztów i wciąż gra na zwłokę”. Jego zdaniem zawodzi tutaj w swojej funkcji nadzorczej Federalny Urząd Lotnictwa. „Grzywny, które powinny zostać zapłacone, nie istnieją, a minister transportu Andreas Scheuer, który kieruje tym urzędem, nie wywiązuje się z odpowiedzialności wobec milionów pasażerów”- stwierdził Mueller.

Lufthansa wyjaśnia

Lufthansa odpiera te zarzuty. „Pracujemy w pośpiechu nad spłatami"- powiedział w piątek (24.07.2020) rzecznik firmy. W tym celu przyszłym tygodniu zostałyby ponownie włączone zautomatyzowane systemy opracowań zwrotów. Linia lotnicza wypłaciła z tego tytułu już 1,4 mld euro.

Według Harry'ego Hohmeistera, członka zarządu, Lufthansa otrzymała ponad dwa miliony wniosków o zwrot kosztów. Przez linie lotnicze przetoczył się koronakryzys, zaznaczył Hohmeister kilka dni temu. Jak poinformował, rozpatrywanie wniosków trwa obecnie od dziesięciu do piętnastu minut, w porównaniu z trzema do czterema minutami przed kryzysem. Wiele żądań pasażerów jest jednak nieuzasadnionych. Długi czas oczekiwania na zwrot pieniędzy może też być spowodowany „skomplikowanymi rezerwacjami”. Ale jak potwierdził Hohmeister: „Każdy klient, który ma prawo do zwrotu pieniędzy, na pewno je od nas otrzyma”.

Liczne skargi pod adresem branży turystycznej

Według Niemieckiego Związku Podróży w czerwcu nie zostały jeszcze zwrócone bilety lotnicze o wartości czterech miliardów euro. „Dwie trzecie z około 150.000 skarg otrzymanych przez centra konsumenckie od kwietnia do czerwca, dotyczyło także niezwróconych kosztów podróży”- powiedział Mueller.

Zgodnie z europejskim prawem pasażerskim w ruchu lotniczym zwrot kosztów odwołanych lotów musi nastąpić w ciągu siedmiu dni od daty powiadomienia o odwołaniu. Odnosi się to nie tylko do europejskich linii lotniczych, ale także do każdej rezerwacji lotu z punktem wylotu w kraju UE.

Klienci nie muszą przyjmować voucherów wystawionych przez linie lotnicze po anulowaniu rezerwacji związanych z koronakryzysem. W przypadku odrzucenia bonu, przysługuje im prawo do refundacji.

