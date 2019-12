Zaraz po Świętach Lufthansę może czekać kolejny strajk

Mimo szeregu negocjacji, trwa konflikt między Lufthansą a związkiem zawodowym personelu pokładowego Ufo, który domaga się podwyżek dla swoich członków. Tuż po fiasku kolejnych rozmów Ufo zapowiedział, że zaraz po świętach Bożego Narodzenia możliwe są krótkoterminowe strajki. Dla dobra pasażerów zrezygnowano z nich tylko w dniach nasilenia ruchu, od 24 do 26 grudnia.

Akcje protestacyjne mogą dotknąć zarówno samą Lufthansę, jak i cztery linie lotnicze należące do koncernu: Germanwings, Eurowings Deutschland, SunExpress Deutschland i Lufthansa Cityline.

Wiceszef związku Ufo Daniel Flohr powiedział, że z pomocą mediatorów podejmowano próbę znalezienia wiarygodnego i przede wszystkim pewnego pod względem prawnym rozwiązania. – Niestety próba ta się nie powiodła – podsumował Flohr i zapowiedział, że walka będzie się toczyła dalej, Ufo wezwie do kolejnych strajków. Związkowcy rezygnują z nich tylko w dni świąteczne, dodał: „ale od teraz, w każdej chwili możemy zapowiedzieć termin akcji protestacyjnej”.

Personel pokładowy domaga się godziwych zarobków

Weekendowe rozmowy bez skutku

Związek zawodowy personelu pokładowego i Lufthansa rozmawiały w miniony weekend z udziałem mediatorów: byłego przewodniczącego SPD i premiera Brandenburgii Matthiasa Platzka oraz byłego szefa Federalnej Agencji Pracy Franka-Jürgena Weisego. Rozjemcy zaproponowali kolejne negocjacje na początku stycznia.

Spór o podwyżki wynagrodzeń personelu pokładowego Lufthansy i jej przewoźników trwa od miesięcy. Związek zawodowy Ufo, zrzeszający tych pracowników, domaga się 1,8 proc. podwyżki, Lufthansa odrzuca to żądanie tłumacząc się trudną sytuacją w branży lotniczej. Efektem konfliktu są organizowane co kilka tygodni strajki. Tylko w listopadzie dwudniowy strajk doprowadził do odwołania 1300 lotów, w tym do Krakowa i Warszawy.

(dpa / stas)