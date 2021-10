„Zapytaj swoich rodziców, czy mnie znają”. Tych posłów łączy szczególna historia

Adis Ahmetovic i Matthias Miersch są nie tylko posłami SPD, ale łączy ich bardzo osobista historia. Bez Mierscha, Ahmetovic prawdopodobnie nie wszedłby do Bundestagu w ostatnich wyborach. Historia tych dwóch mężczyzn rozpoczęła się ponad 20 lat temu. Ahmetovic był małym chłopcem, Miersch młodym prawnikiem. „Moi rodzice, jako uchodźcy wojenni, przybyli do Hanoweru z Bośni i Hercegowiny w 1992 roku. Urodziłem się w Hanowerze rok później. Od 1996 roku deportowano wielu uchodźców z Bałkanów Zachodnich, w tym także nas” – powiedział Ahmetovic w rozmowie z agencją dpa. W 1997 roku jego rodzinie ponownie nie przyznano zezwolenia na pobyt w Niemczech, a rok później miała ostatecznie opuścić kraj.

Prawnik, towarzysz, przyjaciel

„Moi rodzice nie chcieli się z tym pogodzić" – mówi Ahmetovic. „Urodziłem się w Hanowerze, mój starszy brat chodził tu do szkoły. W tym czasie Bośnia i Hercegowina była targana wojną i niestety również zniszczona". Pewien prawnik wniósł sprzeciw wobec postępowania. To jego obecny kolega partyjny Miersch. Po latach trudnych negocjacji, jego rodzina w marcu 2001 roku otrzymała pozwolenie na pobyt stały w Niemczech. „Przed wyborami ja, Matthias i moi rodzice spotkaliśmy się. Wróciliśmy myślami do tych wydarzeń. To wspaniałe uczucie". Ahmetovic podsumowuje, że najpierw Miersch był prawnikiem, potem towarzyszem, a teraz jest przyjacielem. „To jest szalone. Teraz, 24 lata później, zasiadamy razem w Bundestagu jako przedstawiciele Hanoweru. To niesamowite uczucie” – przyznaje.

Matthias Miersch (SPD) zasiada w Bundestagu od 2005 roku

Kilka lat po tym, jak udało się zapobiec deportacji, Ahmetovic i Miersch przypadkowo się spotkali. W 2008 roku w wieku 15 lat Ahmetovic wstąpił do SPD. Jego partyjny kolega był wówczas przewodniczącym SPD w regionie Hanoweru. „Wtedy przyszedł do mnie, dał mi swoją wizytówkę i powiedział: „Zapytaj swoich rodziców, czy mnie znają. Ja go nie pamiętałem”. Kiedy przekazał wizytówkę swojej mamie, miała łzy w oczach.„Byłem wtedy małym dzieckiem. Wciąż pamiętam, że w kancelarii adwokackiej stało wiaderko z Haribo" – mówi Ahmetovic.

Haribo łączy ich do dziś. „Matthias Miersch zawsze ma w swoim biurze wiaderko z Haribo. Kiedy rozmawialiśmy, a ja sięgałem do tego wiaderka, za każdym razem wracaliśmy pamięcią do naszego pierwszego spotkania”. Ahmetovic był kiedyś przewodniczącym Jusos (młodzieżówka SPD – przyp. red.) w regionie Hanoweru. Dla niego Miersch jest „szczerym, rzetelnym, obowiązkowym człowiekiem o dobrym sercu”.

Miersch zaznaczył w rozmowie z agencją dpa, że jego partyjny kolega jest ogromnym wzbogaceniem dla klubu parlamentarnego SPD w Bundestagu. Miersch przyznał, że przyjaźni się z Ahmetovicem i jego rodziną. 52-latek zasiada w Bundestagu od 2005 roku.

(DPA/gwo)