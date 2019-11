Zapomniana epidemia. Co 39 sekund umiera na nią dziecko

Zapalenie płuc jest na całym świecie najczęstszą przyczyną zgonów dzieci do 5. roku życia. Wraz z innymi organizacjami pomocowymi UNICEF zwraca uwagę na to, że rocznie ponad 800 tys. dzieci do 5 lat umiera na zapalenie płuc. Ta „zapomniana epidemia” jest dla małych dzieci bardziej niebezpieczna niż biegunki (437 tys. zgonów rocznie) i malaria (272 tys.). Pomimo że zapalenia płuc w większości przypadków dałoby się uniknąć, a przede wszystkim jest to choroba, którą można wyleczyć, dzień w dzień jej ofiarą pada prawie 2200 dzieci - podkreśla UNICEF. Oznacza to, że przeciętnie na to schorzenie co 39 sekund umiera dziecko.

Połowa wszystkich tych zgonów ma miejsce w tylko pięciu krajach: Nigerii (162 tys.), Indiach (127 tys.), Pakistanie (58 tys.), Demokratycznej Republice Kongo (40 tys.) i Etiopii (32 tys.).

Prewencja przez szczepienia

Zapalenie płuc jest wywołane przez bakterie, wirusy lub grzyby. Dzieci z trudnością mogą oddychać, a ich płuca napełniają się ropą i innymi płynami. Profilaktycznie dzieci można szczepić, a samo zapalenie skutecznie zwalczać dostępnymi antybiotykami. Jest to „zapomniana globalna epidemia”, na którą musi być jak najszybciej znaleziona międzynarodowa odpowiedź – powiedział Kevin Watkins z organizacji pomocowej Save the Children przy okazji Światowego Dnia Walki z Zapaleniem Płuc. Brak szczepionek, antybiotyków i respiratorów jest przyczyną śmierci milionów dzieci – zaznaczył.

Pod koniec stycznia 2020 w Barcelonie odbędzie się Globalne Forum Zwalczania Zapalenia Płuc u Dzieci.

