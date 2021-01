Zaostrzone zasady wjazdu do Niemiec

Rozporządzenie zaproponowane przez ministra zdrowia Jensa Spahna zaakceptował w środę (13.01.) niemiecki rząd. - Podróżowanie za granicę do obszarów ryzyka nie pasuje do sytuacji pandemii - argumentował minister. Dodał, że "kto nie chce się bez tego obejść, musi w przyszłości zostać przetestowany po powrocie." Mutacje wirusowe są dodatkowym zagrożeniem dla zdrowia. - Musimy zapobiec rozprzestrzenianiu się ich w Niemczech, tak dalece jak to możliwe - powiedział.

Mutacje wirusa szczególnie groźne

Za obszary ryzyka uważa się kraje, w których w ciągu siedmiu dni wystąpiło ponad 50 nowych zakażeń na 100.000 mieszkańców. Ponadto mają zostać wyznaczone kraje o szczególnie wysokim wskaźniku zakażeń, dla których przeprowadzenie testu będzie obowiązkowe przed wjazdem do Niemiec. W tym celu może obowiązywać siedmiodniowy wskaźnik zachorowań na poziomie 200. Za strefy wysokiego ryzyka mogą zostać uznane także te regiony, w których występuje zmutowany wirus.

Podobnie jak w przeszłości, nadal obowiązywać będą różne wyjątki od obowiązku meldunkowego i testowego: nie będzie on dotyczył osób dojeżdżających do pracy i osób, które tylko przejeżdżają przez Niemcy lub które w ramach ruchu przygranicznego spędziły mniej niż 24 godziny w strefie zagrożenia, lub które wjeżdżają do Niemiec na okres do 24 godzin. Zwolniony z obowiązku meldunkowego jest również każdy, kto przewozi towary drogą lądową, kolejową, morską lub lotniczą.

Minister zdrowia Jens Spahn chce zaostrzenia przepisów dotyczących testowania na obecność koronawirusa

Obowiązkowa kwarantanna, ale z wyjątkami

Tylko niektóre grupy są zwolnione z wymogu testowania - na przykład ci, którzy przebywają w Niemczech krócej niż 72 godziny, np. w celu odwiedzenia krewnych lub których działalność jest niezbędna do utrzymania opieki zdrowotnej.

Zgodnie z innym rozporządzeniem - rozporządzeniem w sprawie kwarantanny - każdy, kto uzyskał wynik pozytywny na obecność koronawirusa, musi zasadniczo pozostać w kwarantannie przez dziesięć dni. Można to zakończyć pozytywnym wynikiem testu po pięciu dniach.

Nowością jest to, że operatorzy telefonii komórkowej po przyjeździe do Niemiec automatycznie poinformują uczestników o nowych zasadach za pomocą SMS-a.

