Zaostrzone środki bezpieczeństwa w Kolonii i Wiedniu

Krótko przed bożonarodzeniowymi nabożeństwami policja zwiększyła środki bezpieczeństwa w katedrze w Kolonii. Powodem są sygnały o planowanym zamachu, za którym mieliby stać islamiści. Choć sygnały te miały dotyczyć sylwestra, służby zdecydowały się zwiększyć środki bezpieczeństwa także w dni świąteczne. Wierni, którzy wybierają się na nabożeństwo do kolońskiej katedry, muszą liczyć się z kontrolami przed wejściem. Proszeni są, by przyjść nieco wcześniej i zrezygnować z toreb.

– Wszystkie nabożeństwa odbędą się zgodnie z planem, ale będą wiązać się z kontrolami, które niestety są konieczne – powiedział proboszcz katedry Guido Assmann. Wyraził przekonanie, że mimo zaistniałych okoliczności uda się przeżyć ten świąteczny czas radośnie.

Kontrole przed wejściem do katedry w Kolonii Zdjęcie: Roberto Pfeil/dpa/picture alliance

Policjanci „właściwie mieli wolne”

Rzecznik policji w rozmowie z telewizjami ntv i Welt TV powiedział w niedzielę rano (24.12.2023), że na miejscu obecnych jest wielu funkcjonariuszy, którzy w wigilię „właściwie mieli wolne”, ale stawili się do pracy, by ludzie w Kolonii byli bezpieczni. Wolfgang Baldes zaznaczył, że dla służb będzie to pracowity świąteczny czas.

Po sobotnim wieczornym nabożeństwie policja przy pomocy psów tropiących skontrolowała kolońską katedrę. Nie znaleziono materiałów wybuchowych, ale według doniesień mediów w niedzielę, w Niemczech i Austrii zatrzymano pięć osób podejrzewanych o planowanie zamachów.

Policja nie podaje szczegółów dotyczących sygnałów o zagrożeniu i tłumaczy to trwającym śledztwem. Oprócz katedry w Kolonii celem zamachu miał być też jeden z kościołów w Wiedniu.

Wielu policjantów stawiło się do pracy, choć mają wolne Zdjęcie: Roberto Pfeil/dpa/picture alliance

Filia tzw. Państwa Islamskiego może stać za planami zamachów

Według informacji agencji DPA grupa, która mogłaby stać za planami zamachów, może mieć związek z filią sieci terrorystycznej Państwa Islamskiego (IS) o nazwie Państwo Islamskie Prowincji Chorasan (ISPK) i od kilku lat jest zaangażowana w konflikt zbrojny w Afganistanie.

Rzecznik MSW Niemiec powiedział, że obecnie istnieje zwiększone zagrożenie islamskim terroryzmem. – Dlatego federalne i landowe organy bezpieczeństwa działają z najwyższą czujnością i bardzo poważnie traktują zagrożenie islamskim terroryzmem – zapewnił. Wyjaśnił, że służby bezpieczeństwa wykorzystują wszystkie konstytucyjne, policyjne i wywiadowcze środki, aby „rozpoznać i zapobiec ewentualnym planom ataków”.

(DPA, AFP, KNA/gwo)