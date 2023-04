Brudne powietrze zabija rocznie 1200 młodych Europejczyków

Zanieczyszczenia w powietrzu prowadzą do przedwczesnej śmierci wśród osób poniżej 18 roku życia w Europie – wynika z raportu Europejskiej Agencji Środowiska. Wzrasta również ryzyko zachorowania na raka.

Dla dzieci i młodzieży jest to największe zagrożenie środowiskowe: zanieczyszczenie powietrza. Według raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), zanieczyszczenia w powietrzu prowadzą każdego roku do przedwczesnej śmierci około 1200 dzieci i młodych ludzi. Zwiększa się także ryzyko wystąpienia chorób takich jak astma, rak, a przede wszystkim alergii. Na potrzeby raportu EEA przeanalizowała dane z 27 państw członkowskich UE i trzech innych krajów europejskich.

Wiele zanieczyszczeń w Europie Środkowo-Wschodniej i we Włoszech

„Pomimo postępu w ostatnich latach, poziom wielu zanieczyszczeń w powietrzu przekracza zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej i we Włoszech” – podkreśla unijna agencja. Główną przyczyną zanieczyszczeń w tych regionach jest spalanie paliw stałych, takich jak węgiel, do ogrzewania i w przemyśle. Wytyczne WHO są znacznie surowsze niż unijne limity.

Najbardziej problematyczne są miasta. W państwach UE ponad 90 proc. ludności w miastach musiało w badanym roku 2021 żyć z poziomami drobnego pyłu w zakresie PM2,5. Drobne cząstki pyłu w tej kategorii są mniejsze lub równe 2,5 mikrometra.

Smog na Korsyce Zdjęcie: PASCAL POCHARD-CASABIANCA/AFP/Getty Images

Właśnie te cząstki pyłu – ze względu na ich niewielkie rozmiary – mogą łatwo przedostać się do dróg oddechowych i wywołać chorobę. Kilka krajów, w tym Wielka Brytania i Ukraina, nie wzięły udziału w badaniu. Dlatego wyniki ogólnoeuropejskie mogą być jeszcze gorsze.

Poprawić jakość powietrza wokół dzieci

EEA stwierdziła, że choć odsetek dzieci i nastolatków dotkniętych złą jakością powietrza jest „stosunkowo niewielki” w porównaniu z całą populacją, to wczesna śmierć oznacza „utratę możliwej przyszłości”, a choroby przewlekłe w dzieciństwie i późniejszym życiu stanowią „ogromne obciążenie”.

Agencja podkreśliła, że należy zrobić więcej, by chronić zdrowie dzieci przed skutkami zanieczyszczenia powietrza. Ekspert EEA Gerardo Sanchez stwierdził, że najważniejszą rzeczą jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza u źródła, czyli w transporcie, przemyśle i ciepłownictwie. Jego zdaniem innym dobrym środkiem jest poprawa jakości powietrza wokół szkół i przedszkoli, chociażby poprzez stworzenie większej ilości terenów zielonych w tym miejscach.

(DPA, AFP/ gwo)