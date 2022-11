Zanieczyszczenie powietrza w UE. Prawie ćwierć miliona przedwczesnych zgonów

W Europie wzrosła liczba przedwczesnych zgonów wywołanych zanieczyszczeniem powietrza szkodliwymi pyłami. W 2020 roku w 27 krajach Unii Europejskiej zmarło około 238 tys. osób w następstwie emisji szkodliwych pyłów zawieszonych – wynika z przedstawionego w czwartek (24.11.2022) raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA).

To nieco więcej niż w 2019 roku, kiedy zanieczyszczenie powietrza przyczyniło się do przedwczesnej śmierci w UE około 231 tys. osób. Na dodatek w 2020 roku emisja pyłów nieco spadła ze względu na lockdowny związane z pandemią koronawirusa.

Podstępny zabójca

Pył zawieszony powstaje m.in. w wyniku emisji spalin z pojazdów mechanicznych i elektrowni węglowych. Małe cząstki mniejsze niż 2,5 mikrometra (PM2,5) są szczególnie niebezpieczne, ponieważ mogą wnikać głęboko do płuc i układu krążenia. W ten sposób mogą powodować udary mózgu, choroby serca, raka płuc i infekcje dróg oddechowych.

Oprócz drobnego pyłu problemem jest także szkodliwe działanie dwutlenku azotu i ozonu. Jednak w przeciwieństwie do pyłu zawieszonego liczba przedwczesnych zgonów, do których przyczynił się dwutlenek azotu lub ozon, w 2020 roku spadła. Liczba zgonów z powodu dwutlenku azotu, który jest emitowany głównie przez samochody, ciężarówki i elektrociepłownie, spadła do 49 tys. – podaje EEA. W przypadku ozonu nastąpił spadek do 24 tys. zgonów.

Zredukować zanieczyszczenie

W swoim planie działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń UE wyznaczyła cel zmniejszenia do 2030 roku przedwczesnych zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem pyłami zawieszonymi o 55 procent w porównaniu z rokiem 2005. Do 2020 roku udało się już osiągnąć 45-procentową redukcję – wynika z raportu EEA. Jeśli ten rozwój będzie kontynuowany, cel 55 procent zostanie osiągnięty przed 2030 rokiem – wyjaśnił unijny urząd.

(AFP/dom)