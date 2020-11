Zamiast nowych obostrzeń apel do społeczeństwa

W poniedziałek (16.11.2020) po trwających ponad pięć godzin obradach z premierami krajów związkowych szefowa niemieckiego rządu zapowiedziała, że dalsza koncepcja walki z pandemią zostanie przedstawiona w przyszłą środę (25.11.2020). Angela Merkel zaznaczyła, że decyzje, które zapadną w przyszłym tygodniu będą obowiązywać również po zakończeniu tego roku. Natomiast dzisiejsza konferencja wideo była tylko bilansem skuteczności dotychczasowych działań.

Jednocześnie kanclerz zaapelowała do niemieckiego społeczeństwa o ograniczenie kontaktów do minimum i jak podkreśliła, powinny one ograniczyć się do jednego stałego gospodarstwa domowego. Merkel zaapelowała także o całkowitą rezygnację z prywatnych imprez. Wezwała również do pozostaniaw domu w przypadku wystąpienia objawów przeziębienia oraz do szukania telefonicznego kontaktu z lekarzem.

Jak podkreśliła zaostrzenie ograniczeń w listopadzie nie doprowadziło wciąż do odwrócenia tendencji, jeśli chodzi o liczbę infekcji, ale udało się przerwać dynamikę wzrostu zakażeń.

„To nie wystarcza”

Również premier Bawarii Markus Söder (CSU) zapowiedział przedłużenie i dalsze zaostrzenie środków do walki z koronawirusem także po upływie tego miesiąca. „Mam małą nadzieję, że do końca listopada wszystko znowu będzie dobrze”- powiedział Söder po konferencji wieczorem w Berlinie. Dlatego należy środki te „lepiej przedłużyć, niż przedwcześnie odwołać”. Jak zaznaczył liczba nowych zakażeń stanęła w miejscu, ale „to nie wystarcza”. Celem musi być zmniejszenie tej liczby do 50 na 100 tysięcy mieszkańców, by móc śledzić łańcuchy zakażeń i zapobiegać ich rozprzestrzenianiu.

(AFP/DPA/jar)

