Zamach w Magdeburgu: liczba ofiar rośnie

Do pięciu wzrosła liczba ofiar śmiertelnych ataku w Magdeburgu.

Po ataku na jarmark bożonarodzeniowy w Magdeburgu liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do pięciu. Wg informacji mediów ze służb, 41 osób jest poważnie rannych, a łączna liczba rannych to ok. 200.

Dwie osoby zmarły jeszcze w piątek. Wśród ofiar śmiertelnych jest wg mediów małe dziecko, czego policja oficjalnie nie potwierdza.

W piątkowy (20.12) wieczór na jarmarku bożonarodzeniowym w Magdeburgu, stolicy Saksonii-Anhalt, kierowca wjechał w grupę ludzi. Władze landu szybko potwierdziły, że ta tragedia to zamach.

Kwiaty i znicze przed kościołem św. Jana w Magdeburgu po ataku na jarmark bożonarodzeniowy Zdjęcie: Jan Woitas/dpa/picture alliance

Sprawca prowadził auto ze znaczną prędkością w zatłoczonej alejce między straganami przez co najmniej 400 metrów. Był to wypożyczony samochód z monachijską tablicą rejestracyjną.

Zatrzymano Saudyjczyka

Po ataku zatrzymano mężczyznę z Arabii Saudyjskiej. To 50-letni lekarz mieszkający w Niemczech od 2006 r., posiadający stały pobyt. Ostatnio mieszkał w Bernburgu w Saksonii-Anhalt.

Kilka mediów potwierdziło już krążące w sieci informacje, że to Taleb A., psychiatra. Ma być byłym muzułmanieniem i aktywnym w sieci działaczem antyislamistycznym. Ma politycznie plasować się na prawicy, chwalić AfD, krytykować lewicę oraz niemieckie władze za jego zdaniem sprzyjanie islamowi. Więcej informacji o sprawcy w tekście DW >>

