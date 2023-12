Zamach w Duisburgu. Dożywocie dla zwolennika ISIS

W kwietniu w Duisburgu doszło do ataków nożownika. Teraz Sąd Okręgowy w Duesseldorfie skazał 27-letniego islamistę na dożywocie za morderstwo i próbę morderstwa.

Osiem miesięcy po morderczych atakach nożem w Duisburgu zwolennik Państwa Islamskiego (ISIS) otrzymał najwyższy wymiar kary. Wyższy Sąd Krajowy w Duesseldorfie skazał 27-letniego Syryjczyka na dożywocie za morderstwo i czterokrotne próby morderstwa. Sąd stwierdził także szczególny ciężar jego winy, co praktycznie wyklucza zwolnienie po minimalnym okresie odbywania kary wynoszącym 15 lat. Dodatkowo nałożył środek bezpieczeństwa w postaci pozbawienia wolności po odbyciu kary.

Mężczyzna nie okazał żadnej skruchy ani współczucia i zapowiedział kolejne przestępstwa, powiedziała przedstawicielka prokuratury.

Chciał popełnić więcej przestępstw

9 kwietnia nocą w Duisburgu islamista zamordował na ulicy 35-letniego mężczyznę, zadając mu co najmniej 28 ciosów nożem. Dziewięć dni później zaatakował nożem w klubie fitness w Duisburgu, raniąc ciężko cztery osoby. Zabójca przyznał się, że chciał zabić jak najwięcej ludzi i dodał: „Chciałem popełnić jeszcze więcej przestępstw, aż zostanę zabity, aby umrzeć jako męczennik”. Obojętność oskarżonego i brak skruchy były dla ofiar i ich rodzin szokujące – powiedzieli przedstawiciele oskarżenia posiłkowego.

Obrońca nie złożył żadnego wniosku, mówiąc: „Mój klient nie rozmawiał ze mną. Pierwszego dnia udało mi się go jeszcze zatrzymać, ale potem złożył oświadczenie, które wykraczało poza treść zarzutu”.

W poniedziałek 19 grudnia dwudziestosiedmiolatek zabrał ponownie głos. „Możecie osądzać mnie, jak chcecie. To tylko życie tutaj, na tym świecie. Mamy nadzieję, że Bóg zaprowadzi nas do raju” – powiedział. Podczas ogłoszenia wyroku we wtorek nie okazał żadnej reakcji.

(DPA/jar)

