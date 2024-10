Zamach w Ankarze. Ostra reakcja Turcji

W wyniku ataku na państwowe przedsiębiorstwo lotnicze i zbrojeniowe w pobliżu Ankary zginęło co najmniej pięć osób. Krótko potem tureckie siły powietrzne ostrzelały cele w Syrii i Iraku.

Do zamachu w środę, 23 października, doszło na terenie firmy TUSAS, która jest jedną z najważniejszych tureckich firm w dziedzinie obronności i lotnictwa. Jest ona spółką zależną państwowej Agencji Przemysłu Obronnego. Znajduje się w Kahramankazan, około 40 kilometrów od Ankary.

Jak poinformował minister spraw wewnętrznych Turcji Ali Yerlikaya, w ataku zginęło pięć osób, a co najmniej 22 zostały ranne. Cztery z pięciu ofiar śmiertelnych były zatrudnione przez TUSAS. Według ministra atak został przeprowadzony przez mężczyznę i kobietę. Oboje zostali zabici.

Nikt jak dotąd nie przyznał się do zamachu. Yerlikaya powiedział, że atak nosi znamiona działalności zakazanej Partii Pracujących Kurdystanu (PKK). Według wiceprezydenta Cevdeta Yilmaza jedną z pięciu ofiar śmiertelnych był taksówkarz, którego samochód zamachowcy zarekwirowali. Wśród rannych jest siedmiu policjantów.

Czy był to zamach samobójczy?

Turecka telewizja pokazała nagrania, na których kilku uzbrojonych napastników z plecakami wchodziło do budynku. W niektórych doniesieniach medialnych mówi się o zamachu samobójczym. Turecka stacja telewizyjna NTV poinformowała, że członek „grupy terrorystów” wysadził się w powietrze przed wejściem do budynku. Następnie padły strzały. Prokuratura wszczęła śledztwo.

Duża chmura dymu unosi się nad lokalizacją TUSAS Zdjęcie: IHA/AP/picture alliance

TUSAS produkuje między innymi drony i Kaan, pierwszy krajowy samolot myśliwski. Turecka metropolia Stambuł jest w tym tygodniu gospodarzem targów o tematyce obronnej, lotniczej i kosmicznej, w których udział bierze około 1000 firm krajowych i międzynarodowych.

Przerażenie po zamachu

Turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan nazwał zamach na jedną z wiodących firm krajowego przemysłu obronnego „tchórzliwym”. – Będziemy zdecydowanie kontynuować naszą walkę z wszelkim zagrożeniem terrorystycznym – zapewnił Erdogan, który przebywa obecnie na szczycie państw BRICS w rosyjskim Kazaniu. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte, Stany Zjednoczone i Unia Europejska potępili zamach.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz oświadczył: „W najostrzejszy sposób potępiamy terroryzm w każdej formie i wspieramy naszego partnera Turcję”. Rzeczniczka resortu spraw zagranicznych w Berlinie przyznała wcześniej: „Przerażający atak terrorystyczny w Ankarze jest głęboko szokujący”. Według zapewnień ze stolicy Niemiec niemiecka ambasada w Ankarze i centrum reagowania kryzysowego niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych bardzo uważnie monitorują sytuację.

Ataki powietrzne na prawdopodobne cele PKK

Krótko po północy (czasu lokalnego) ministerstwo obrony w Ankarze poinformowało, że siły powietrzne przeprowadziły ataki na cele w północnym Iraku i Syrii. W ich wyniku „32 cele terrorystów zostały skutecznie zniszczone”. Operacja będzie kontynuowana – dodało ministerstwo.

Turcja regularnie podejmuje działania przeciwko PKK z siedzibą w górach Kandil w północnym Iraku, a także przeciwko syryjskiej kurdyjskiej milicji YPG w północnej Syrii, którą uważa za odgałęzienie PKK. PKK walczy z państwem tureckim od lat 80-tych XX wieku. Jest klasyfikowana jako organizacja terrorystyczna przez rząd w Ankarze, Unię Europejską i USA.

W przeszłości w Turcji zarówno organizacja terrorystyczna „Państwo Islamskie”, lewicowo-ekstremistyczny Rewolucyjny Ludowy Front Wyzwolenia DHKP-C, jak i PKK przeprowadzały poważne zamachy, również w stolicy kraju - Ankarze.

Samolot myśliwski F-16 tureckich sił powietrznych Zdjęcie: Ingo Wagner/dpa/picture alliance

Dyskusja na temat Öcelana

Obecny atak miał miejsce wkrótce po tym, jak ultranacjonaliści z partii MHP niespodziewanie podnieśli kwestię możliwego uwolnienia przywódcy PKK Abdullaha Öcalana. MHP jest partnerem Erdogana w rządzie. Jednak jej lider Devlet Bahceli powiązał to z rozbrojeniem organizacji terrorystycznej. Obserwatorzy postrzegają to jako znak, że może dojść do nowego procesu pokojowego między rządem a PKK. Ostatnia próba nie powiodła się w 2015 roku.

Przebywający w więzieniu były przewodniczący prokurdyjskiej partii DEM (Ludowa Partia Równości i Demokracji) Selahattin Demirtaş potępił zamach, który „utrudnia poszukiwanie rozwiązań dla dialogu” w konflikcie z Kurdami. Również lider głównej partii opozycyjnej CHP (Republikańska Partia Ludowa), Özgür Özel, potępił atak terrorystyczny.

(DPA, RTR, AFP/jar)

