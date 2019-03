Zamach na meczety w Nowej Zelandii. Rośnie liczba zabitych

Co najmniej 49 osób zginęło w wyniku ataku na dwa meczety w mieście Christchurch w Nowej Zelandii. Sprawca lub sprawcy wtargnęli do świątyń i otworzyli ogień do osób biorących udział w piątkowych nabożeństwach. Policja zatrzymała cztery osoby. W okolicy znaleziono też materiały wybuchowe.

"Jest jasne, że należy to zakwalifikować jako zamach terrorystyczny" - powiedziała premier Nowej Zelandii Jacinda Arden, która określiła wydarzenia z Christchurch jako "niezwykły i bezprecedensowy akt przemocy". Arden dodała, że jest wielu ciężko rannych, a zamach wygląda na dokładnie zaplanowany.

Jeden z zatrzymanych napisał w udostępnionym manifeście, że jest 28-letnim Australijczykiem i działał z pobudek anty-imigranckich. Premier Australii Scott Morrisson powiedział, że mężczyzna to przedstawciel środowisk skrajnie prawicowych.

Szefowa rządu Nowej Zelandii przyznała, że przyczyną ataku mogła być nienawiść do imigrantów, wśród ofiar jest wielu imigrantów i uchodźców. "Zdecydowali oni uczynić Nową Zelandię ich nowym domem i to jest ich dom. Oni są nami" - powiedziała.

Wydarzenia z Christchurch to jeden z najtragiczniejszych aktów przemocy w najnowszej historii Nowej Zelandii. Premier Jacinda Arden powiedziała, że to "jeden z najczarniejszych dni".

Z całego świata do Nowej Zelandii płyną wyrazy współczucia. Kanclerz Niemiec Angela Merkel napisała na Twitterze, że jest głęboko wstrząśnieta tragedią w Christchurch. "Razem z mieszkańcami Nowej Zelandii opłakuję zabitych współobywateli, którzy pokojowo się modląc zostali napadnięci w ich meczetach i zamordowani z powodu rasistowskiej nienawiści. Stoimy ramię w ramię przeciko takiemu terrorowi" - czytamy.

Prezydent Turcji ostro potępił atak w Nowej Zelandii i zarzucił Zachodowi, że nic nie robi aby przeciwdziałać rosnącej wrogości do Islamu. "Poprzez ten zamach wrogość do Islamu, której świat bezczynnie się przygląda a nawet napędza, przekroczyła wymiar indywidualnych szykan, wchodząc na poziom masowego morderstwa" - powiedział Recep Tayyip Erdogan.

szym (AP/dpa,rtr)