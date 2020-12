Zakończono budowę kolejnego odcinka Nord Stream 2

Jak napisała agencja DPA, spółka Nord Stream 2 AG potwierdziła informację podaną wcześniej przez wydawany w Rostocku dziennik „Ostsee-Zeitung”.

Według informacji dziennika „Handelsblatt” rosyjski statek „Fortuna" przeznaczony do układania rur na dnie morza opuścił teren budowy na Bałtyku. Oznacza to, że znajdujący się w wyłącznej strefie ekonomicznej Niemiec odcinek o długości 2,6 km został ukończony. Obecnie statek znajduje się w drodze do portu w pobliskim Wismarze.

Dalsze prace w połowie stycznia

W połowie stycznia jednostka ma kontynuować prace na duńskich wodach terytorialnych. Dania wydała w październiku spółce Nord Stream 2 pozwolenie na prowadzenie prac.

Prace nad budową Nord Stream 2 zostały wznowione na początku grudnia, po niemal rocznej przerwie spowodowanej naciskami ze strony USA.

„Handelsblatt" pisze, że gazociąg, którym rosyjski gaz ma popłynąć do Niemiec, jest „solą w oku” USA. Zarówno ustępujący prezydent Donald Trump, jak i kongresmeni obu partii krytykują inwestycję uważając, że Niemcy uzależniają się od rosyjskich dostaw. Przeciwnikiem gazociągu jest też nowy prezydent USA Joe Biden.

Prawie gotowy

Szef rosyjskiego Gazpromu Aleksiej Miller powiedział w zeszłym tygodniu, że gazociąg gotowy jest w 94 proc. Spółka Nord Stream 2 AG poinformowała w poniedziałek (28.12.2020), że informacje o dalszych planach przekazane zostaną „we właściwym czasie”. „Nie możemy podać żadnych dalszych szczegółów" – zastrzegł inwestor.

Szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas powiedział, że nie zamierza pójść na ustępstwa w sporze z USA o gazociąg Nord Stream 2. „Nie ma co mówić o europejskiej suwerenności, jeśli rozumie się ją jako robienie w przyszłości wszystkiego, czego chce Waszyngton” – powiedział Maas niemieckiej agencji prasowej DPA. Socjaldemokrata odniósł się do zmiany obsady w Białym Domu 20 stycznia 2021 r., kiedy demokrata Joe Biden zasiądzie w fotelu prezydenckim. „Rząd Niemiec nie zmieni swojego stanowiska odnośnie Nord Stream 2” – podkreślił minister spraw zagranicznych RFN.

