Zakaz noszenia chusty przez aplikantkę w sądzie zgodny z konstytucją

Zakaz noszenia chust na głowie przez aplikantki odbywające staż w charakterze referendarza sądowego jest zgodny z konstytucją – zdecydował Federalny Trybunał Konstytucyjny w Karslruhe, odrzucając tym samym skargę byłej aplikantki na przepisy w Hesji, które zabraniały jej noszenia chusty przy wykonywaniu określonych czynności. Podejmując decyzję, Trybunał odwołał się do zasady zachowania neutralności światopoglądowej i religijnej.

Naruszenie wolności religijnej, ale...

Obowiązek ten rzeczywiście stanowi ingerencję w wolność przekonań i inne podstawowe prawa powoda, jak stwierdził Drugi Senat najwyższego niemieckiego sądu. Jednak zdaniem sędziów konstytucyjnych jest to w tym przypadku uzasadnione. Wskazali oni, że wolność wyznania koliduje z zasadą ideologiczno-religijnej neutralności państwa. Jednak "zobowiązanie państwa do neutralności nie może być niczym innym niż zobowiązaniem jego urzędników do neutralności, ponieważ państwo może działać tylko poprzez osoby”.

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe. Ulrich Maidowski (pierwszy z prawej) zgłosił weto do decyzji dot. chust w sądach

Wotum sędziego

Decyzja Drugiego Senatu została przyjęta przy jednym głosie sprzeciwu. Sędzia konstytucyjny Ulrich Maidowski zawetował decyzję argumentując, że należałoby wziąć pod uwagę fakt, że aplikant znajduje się w fazie edukacji. Podczas gdy sędzia może dobrowolnie objąć stanowisko w systemie sprawiedliwości, to ukończenie aplikacji jest obowiązkowe w celu zaliczenia drugiego egzaminu państwowego. Dlatego – zdaniem sędziego – zakaz noszenia chusty jest „nieproporcjonalną ingerencją w wolność religijną i wolność edukacji”.

Skarga oddalona już w 2017 r.

Powódka o korzeniach niemiecko-marokańskich protestowała między innymi przeciw temu, że nie pozwolono jej w chuście na głowie zasiąść w sędziowskiej ławie.

Przepisy mówią, że aplikanci odbywający staż referendarza sądowego muszą się zachowywać wobec obywateli neutralnie pod względem religijnym. Zwrócono jej zatem uwagę, że nie wolno jej nosić chusty podczas czynności, poprzez które mogłaby być postrzegana jako przedstawicielka wymiaru sprawiedliwości lub państwa. Złożyła na to skargę konstytucyjną w 2017 r. W lipcu tego samego roku została ona odrzucona.

W 2015 r. Federalny Trybunał Konstytucyjny opowiedział się przeciw zakazowi noszenia chust przez nauczycielki. Oznacza to, że muzułmanki mogą je nosić także w państwowych szkołach.

AFP, DPA / sier