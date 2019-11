Zakażenia szpitalne w Niemczech. Śmiertelne żniwo

Obawa przed zarażeniem się śmiertelną chorobą w szpitalach jest uzasadniona. Wskutek zakażeń szpitalnych umiera rocznie w Niemczech do 20 tys. osób – podał renomowany Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie. Eksperci szacowali jak dotąd, że w Niemczech jest rocznie 10 do 15 tys. takich przypadków. Dla porównania, w 2018 r., w wyniku wszystkich wypadków drogowych w całych Niemczech zginęło 3275 osób.

Opublikowane w czasopiśmie fachowym „Eurosurveillance” wyniki pracy badawczej koncentrują się na pięciu rodzajach infekcji, które odpowiedzialne są za 80 proc. zgonów.

Są to: zapalenie płuc, zakażenie ran, infekcje dróg moczowych, sepsa oraz infekcje spowodowane przez bakterie Clostridum difficile (powoduje najczęściej zapalenie jelit).

Autorzy raportu zastrzegają jednak, że chodzi o dane szacunkowe, ponieważ wielu zmarłych pacjentów cierpiało na schorzenia, które były śmiertelne także bez zakażenia szpitalnego.

Setki tysięcy zakażeń

Autorzy szacują, że rocznie zarazkami szpitalnymi zakaża się w Niemczech od 400 do 600 tys. osób. Według danych instytutu im. Roberta Kocha odpowiada to 3,6 proc. wszystkich pacjentów przebywających w szpitalach – jest to mniej niż średnia unijna (5,5 proc.).

Jednak w przeliczeniu na 100 000 mieszkańców Niemcy wypadają gorzej niż średnia unijna – podkreślają eksperci Instytutu. Oprócz efektywnej prewencji berliński instytut ma jeszcze jedną ważną radę dla pacjentów: unikać niepotrzebnej hospitalizacji.

(DPA/du)