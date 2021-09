Zakładnicy w autokarze. Policja przesłuchała podejrzanego

Po groźbach śmierci i podejrzeniu o wzięcie zakładników w autobusie turystycznym na autostradzie w Bawarii, policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Autobus jechał z Monachium do Serbii.

Po wielogodzinnej akcji we wtorek wieczorem (21.9.2021) na autostradzie A9 między Hilpoltstein a Greding, z udziałem specjalnej jednostki policji, aresztowano 30-latka podejrzanego o wzięcie zakładników. Czy mężczyzna miał przy sobie broń i czy rzeczywiście chodziło o wzięcie zakładników – nadal nie wiadomo. Policja przesłuchała już podejrzanego.

Groził, że wszystkich zabije

Jak podaje rzecznik policji, we wtorek po południu w autobusie jadącym do Serbii wybuchła kłótnia. Mężczyzna twierdził, że ma broń i groził, że wszystkich zabije. Doszło do bójki między kilkoma pasażerami, dwie osoby zostały lekko ranne. Z tego powodu zatrzymano autobus. Około godziny 21:30 na miejscu pojawiła się specjalna jednostka policji.

Dziennik „Bild” informował o detonacjach. Jak wyjaśniła policja, były spowodowane przez materiały hukowe użyte przez funkcjonariuszy w celu odwrócenia uwagi sprawcy. Mężczyzna został aresztowany i nie stawiał oporu.

Zamknięta autostrada i linia kolejowa

Funkcjonariusze skontaktowali się z rzekomym porywaczem przez telefon komórkowy jednego z kierowców autobusu. W momencie interwencji policji kierowcy byli jeszcze w autobusie, ale inni pasażerowie opuścili już pojazd.

Po zaalarmowaniu policji wczesnym wieczorem zamknięta została autostrada w obu kierunkach między Hilpoltstein i Greding. Otwarto ją ponownie dopiero ok. 22:30. Również linia kolejowa, która biegnie wzdłuż autostrady, została tymczasowo zamknięta.

(DPA/dom)