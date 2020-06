Zaginięcie Maddie McCann. Kim jest podejrzany Niemiec?

Podejrzewany o zamordowanie trzyletniej Madeleine McCann 43-letni Christian B. był już wcześniej wielokrotnie karany za przestępstwa na tle seksualnym. Jeszcze jako nastolatek został skazany za wykorzystywanie seksualne dzieci. Jak donosi magazyn „Der Spiegel”, w centralnym rejestrze karnym mężczyzna ma 17 wpisów. Sprawy dotyczyły m.in. prowadzenia samochodu bez prawa jazdy, uszkodzenia ciała, kradzieży i jazdy w stanie nietrzeźwym. Obecnie odbywa karę w zakładzie karnym w Kilonii.

Z rejestru wynika, że podejrzany pierwszy raz stanął przed sądem w Bawarii w 1994 r. za „wykorzystanie dziecka” i „podejmowanie aktów seksualnych przed dzieckiem”. Sąd rejonowy w Wuerzburgu wymierzył 17-latkowi dwuletnią karę dla nieletnich, z której odbył tylko część.

W tym domu mieści się apartament, z którego zniknęła Maddie

Narkotyki, kradzież, wykorzystywanie seksualne

Jak pisze „Der Spiegel“ Christian B. przeniósł się potem na północ Niemiec, handlował tam narkotykami i dopuszczał się kradzieży. W październiku 2011 sąd rejonowy w Niebuell (Szlezwik-Holsztyn) skazał go za handel narkotykami na większą skalę na rok i dziewięć miesięcy pozbawienia wolności.

Dwa lata później ponownie wykorzystał seksualnie dziecko. Udowodniono mu także posiadanie pornografii dziecięcej. Sąd w Brunszwiku skazał go w 2016 r. na kolejny rok i trzy miesiące kary. Rok później miał już kolejny wyrok za uszkodzenie ciała.

Ostatnie przestępstwo, za które Christian B. został skazany w grudniu 2019, to brutalny gwałt popełniony w 2005 r. Doszło do niego na portugalskim wybrzeżu Algarve. Mężczyzna napadł na 72-letnią Amerykankę, związał ją, pobił i zgwałcił, a na końcu okradł. Minęło dziesięć lat, zanim udowodniono mu to przestępstwo. Znaleziony na miejscu zdarzenia włos dostarczył dowodów DNA.

Ten samochód należał do podejrzanego Christiana B.

Niemieccy śledczy: Madeleine nie żyje

Teraz 43-latek jest podejrzewany o związek z zaginięciem w maju 2007 roku trzyletniej Brytyjki Maddie. W wieczór jej zaginięcia podejrzany odebrał telefon niedaleko miejsca, w którym przebywała dziewczynka.

Jak podaje Federalny Urząd Kriminalny, podejrzany Niemiec pomieszkiwał w latach 1995-2007 na wybrzeżu Algarve, m.in. w domu niedaleko Praia da Luz – miejscowości, w której zaginęła Maddie. Pracował dorywczo, głównie w gastronomii.

Jak poinformował rzecznik prokuratury w Brunszwiku Hans Christian Wolters, niemieccy śledczy zakładają, że Madeleine nie żyje.