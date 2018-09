Zagadkowe zniknięcie współzałożyciela Wikileaks

Ani przyjaciele, ani koledzy nie wiedzą, gdzie jest Arjen Kamphuis - poinformował na Twitterze Wikileaks. Po raz ostatni był widziany 20 sierpnia, kiedy wychodził z hotelu w Bodo, na północy Norwegii. Wikileaks podał, że Holender miał bilet lotniczy na 22 sierpnia z oddalonego około 700 km Trondheim. Nie widziany od ponad dziesięciu dni Kamphuis może być w Bodo, w pociągu do Trondheim albo też „w zagadkowy sposób” zniknął.

Norweska policja wszczęła dochodzenie. Nie podaje jednak żadnych szczegółów. „Nie spekulujemy na temat tego, co mogło się zdarzyć” – powiedział rzecznik policji. Do tej pory nie ma jakichkolwiek informacji, które mogłyby wskazywać na pobyt Kamphuisa.

Założyciel demaskatorskiego portalu Wikileaks Julian Assange przebywa od lat w ambasadzie Ekwadoru w Londynie. Ukrył się tam w 2012 r., by uniknąć deportacji do Szwecji, gdzie stał pod zarzutem przestępstw seksualnych. Szwedzka prokuratura umorzyła w ubiegłym roku postępowanie w jego sprawie.

Australijczyk obawia się jednak nadal wydania go do USA i oskarżenia o zdradę i ujawnienie tajemnic państwowych, co w Stanach Zjednoczonych grozi nawet karą śmierci. Założony przez niego portal Wikileaks opublikował w 2010 r. tajne dokumenty CIA.

(afp, Wikileaks) / stas