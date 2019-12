Zabójstwo w Augsburgu: policja zatrzymała dwóch domniemanych sprawców

W centrum Augsburga, w pobliżu jarmarku świątecznego, piątkowej nocy około godz. 22:40 doszło do sprzeczki między dwiema parami Niemców i grupą 7 młodych mężczyzn. 49-letni Niemiec zmarł w następstwie ciosu w głowę, jaki zadał mu jeden z mężczyzn.

Policja poinformowała w niedzielę (8.12.2019) o dotychczasowych wynikach śledztwa. Po analizie nagrań z ulicznego monitoringu udało się zidentyfikować domniemanych sprawców i ich zatrzymać. Jeden z nich to urodzony w Augsburgu 17-latek, legitymujący się niemieckim paszportem oraz posiadający inne obywatelstwa. Drugi z nich, także 17-latek ma paszport jednego z krajów Europy Płd. Obydwaj byli już notowani na policji. W poniedziałek mają stanąć przed sędzią, który zadecyduje o ich ewentualnym areszcie.

Brutalny atak

Do tragicznego w skutkach incydentu doszło w piątek (6.12.2019) wieczorem. 49-letni mężczyzna wraz z żoną i zaprzyjaźnionym małżeństwem wracał z jarmarku świątecznego w kierunku centrum miasta, gdy doszło do sprzeczki z grupą 7 młodych mężczyzn. Jak dotąd nie wiadomo, o co wybuchła kłótnia. W jej następstwie doszło do rękoczynu: jeden z młodych mężczyzn uderzył 49-latka tak mocno w głowę, że ten stracił równowagę i upadł. Zaatakowany został także drugi, 50-letni, towarzyszący mu mężczyzna, który został uderzony w twarz. Napastnicy zbiegli.

Poruszający gest strażaków z Augsburga na miejscu tragedii

Policja udzieliła leżącemu na ziemi mężczyźnie pierwszej pomocy lecz pomimo reanimacji przez lekarza pogotowia ratunkowego, mężczyzna zmarł w karetce w drodze do szpitala. Obydwie kobiety nie doznały żadnego uszczerbku na zdrowiu. Są w tykim szoku, że nie są w stanie złożyć zeznań.

W Augsburgu, od chwili tego incydentu panuje przygnębienie i żałoba. Pamięć ofiary napadu uczcili w niedzielę strażacy z miejskiej straży pożarnej, której członkiem była ofiara. Około 150 strażaków zgromadziło się na miejscu tragedii.

Bawarska policja powołała 20-osobową grupę śledczą i prosi ewentualnych świadków o pomoc. Przypuszcza się, że grupa młodych mężczyzn mogła już wcześniej zwrócić na siebie uwagę szczególnym zachowaniem w okolicach Königsplatz. Wszystkie osoby, które mogą udzielić wskazówek w prowadzonym śledztwie, prosi się o zgłoszenia pod numerem telefonu policji kryminalnej w Augsburgu: 0821 / 323 - 38 10.

dpa/ma